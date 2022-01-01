У Луцьку на Даньшина виявили тіло





Про це повідомляють



За словами старшого лікаря обласного центру екстреної медицини Аркадія Шостака тіло 58-річної жінки у приватному секторі на вулиці Даньшина виявили сусіди, які і викликали «швидку».



На місці події працювали оперативно-рятувальна служба, медики швидкої та поліція.



Як зазначили жірналісту з місця події, причина смерті – хронічне серцево-судинне захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 січня, у Луцьку, на вулиці Даньшина, в льосі виявили тіло жінки.Про це повідомляють «Волинські новини» За словами старшого лікаря обласного центру екстреної медицинитіло 58-річної жінки у приватному секторі на вулиці Даньшина виявили сусіди, які і викликали «швидку».На місці події працювали оперативно-рятувальна служба, медики швидкої та поліція.Як зазначили жірналісту з місця події, причина смерті – хронічне серцево-судинне захворювання.

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