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У Луцьку на Даньшина виявили тіло

У Луцьку на Даньшина виявили тіло
Сьогодні, 29 січня, у Луцьку, на вулиці Даньшина, в льосі виявили тіло жінки.

Про це повідомляють «Волинські новини»

За словами старшого лікаря обласного центру екстреної медицини Аркадія Шостака тіло 58-річної жінки у приватному секторі на вулиці Даньшина виявили сусіди, які і викликали «швидку».

На місці події працювали оперативно-рятувальна служба, медики швидкої та поліція.

Як зазначили жірналісту з місця події, причина смерті – хронічне серцево-судинне захворювання.

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