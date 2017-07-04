Запаси крові біля українського кордону: в Міноборони спростували фейк
Сьогодні, 18:30
У Міністерстві оборони України відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що Росія стягує до кордону з Україною запаси крові та медобладнання.
У суботу, 29 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй Facebook-сторінці назвали такі новини «фейковими».
«Ця інформація не відповідає дійсності. Такі “новини” є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві», - написала вона.
Раніше агентство Reuters з посиланням на три американські джерела повідомило, що до російських військових підрозділів біля кордону України збільшили поставки запасів крові та інших медичних матеріалів для допомоги пораненим. Таку підготовку називали одним із ключових показників можливої ескалації конфлікту.
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У суботу, 29 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй Facebook-сторінці назвали такі новини «фейковими».
«Ця інформація не відповідає дійсності. Такі “новини” є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві», - написала вона.
Раніше агентство Reuters з посиланням на три американські джерела повідомило, що до російських військових підрозділів біля кордону України збільшили поставки запасів крові та інших медичних матеріалів для допомоги пораненим. Таку підготовку називали одним із ключових показників можливої ескалації конфлікту.
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