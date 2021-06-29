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Сніголавинна небезпека у Карпатах: рятувальники закликають туристів не їхати в гори

Сніголавинна небезпека у Карпатах: рятувальники закликають туристів не їхати в гори
Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про погіршення погоди у Карпатах та сніголавинну небезпеку.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

Через снігопади та хуртовини 30 січня у Карпатах — значна сніголавинна небезпека третього рівня. Така ситуація спостерігатиметься у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.

Варто зауважити, що цими вихідними, 29-30 січня, у більшості областей України, і на Волині зокрема, прогнозують сильний вітер та сніг.

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Теги: лавини, туристи, Карпати, небезпека
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