вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн

Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн
У Луцькій міській раді спрямували 900 тисяч гривень на потреби КП «Волинська обласна інфекційна лікарня».

Про це стало відомо під час засідання 25-ї чергової сесії Луцької міської ради, - повідомляє ІА Волинські новини.

У відповідності до внесених змін до бюджету Луцької територіальної громади на 2022 рік, 900 тисяч гривень із видатків загального фонду виділили на придбання біохімічного аналізатора COBAS ROSHE 111 для обстежень.

Окрім цього, за ініціативою Луцького міського голови Ігоря Поліщука 100 тисяч гривень із бюджету громади виділили на потреби Луцького підрозділу територіальної оборони військової частини А7062.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: біохімічний аналізатор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн
Сьогодні, 03:20
В Італії продовжили заборону на в'їзд для українців
Сьогодні, 01:05
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Луцька обстріляли магазин.ВІДЕО
29 січень, 23:05
У монастирях Волині щоденно молитимуться за мир. РОЗКЛАД
29 січень, 22:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн
Сьогодні, 03:20
 0
В Італії продовжили заборону на в'їзд для українців
Сьогодні, 01:05
 0
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У центрі Луцька обстріляли магазин.ВІДЕО
29 січень, 23:05
 0
У монастирях Волині щоденно молитимуться за мир. РОЗКЛАД
29 січень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8