Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн





Про це стало відомо під час засідання 25-ї чергової сесії Луцької міської ради, - повідомляє ІА



У відповідності до внесених змін до бюджету Луцької територіальної громади на 2022 рік, 900 тисяч гривень із видатків загального фонду виділили на придбання біохімічного аналізатора COBAS ROSHE 111 для обстежень.



Окрім цього, за ініціативою Луцького міського голови Ігоря Поліщука 100 тисяч гривень із бюджету громади виділили на потреби Луцького підрозділу територіальної оборони військової частини А7062.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді спрямували 900 тисяч гривень на потреби КП «Волинська обласна інфекційна лікарня».Про це стало відомо під час засідання 25-ї чергової сесії Луцької міської ради, - повідомляє ІА Волинські новини У відповідності до внесених змін до бюджету Луцької територіальної громади на 2022 рік, 900 тисяч гривень із видатків загального фонду виділили на придбання біохімічного аналізатора COBAS ROSHE 111 для обстежень.Окрім цього, за ініціативою Луцького міського голови100 тисяч гривень із бюджету громади виділили на потреби Луцького підрозділу територіальної оборони військової частини А7062.

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