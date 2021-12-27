У монастирях Волині щоденно молитимуться за мир. РОЗКЛАД
Сьогодні, 22:10
У монастирях Волині щоденно молитимуть за мир в Україні та захист від нашестя інноплемінників. А також щонеділі у храмах будуть бити у дзвони.
Служіння тарнслюватимуть і онлайн на сторінках монастирів.
Відповідне рішення митрополит Луцький і Волинський Михаїл виніс на зборах чернецтва, – повідомляє пресслужба єпархії.
Так, щодня ченці звершуватимуть окремі молитви за мир о 12.00, 15.00 та 21.00. Розклад:
У понеділок молитви звершуватимуть у луцькому Свято-Архангельському монастирі;
Відповідно вівторок – у Свято-Покровський монастир у Тростянці;
- середа – луцький монастир Святителя Василія Великого;
- четвер – Петро-Павліський скит у Липлянах;
- п’ятниця – Свято-Миколаївський монастир у Жидичині;
- субота – монастир Успіння Пресвятої Богородиці у Соколі;
- неділя – луцька Хрестовоздвиженська обитель.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл також доручає настоятелям храмів організувати десятихвилинне дзвоніння щонеділі о 9.00.
За словами владики, це слід робити як заклик до посиленої молитви за Україну, якій загрожує ескалація російської агресії, як вираз прагнення миру, як знак готовності до захисту Батьківщини, а також як підбадьорення до духовної стійкості, долання страху й панічних настроїв, адже з нами Бог.
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Служіння тарнслюватимуть і онлайн на сторінках монастирів.
Відповідне рішення митрополит Луцький і Волинський Михаїл виніс на зборах чернецтва, – повідомляє пресслужба єпархії.
Так, щодня ченці звершуватимуть окремі молитви за мир о 12.00, 15.00 та 21.00. Розклад:
У понеділок молитви звершуватимуть у луцькому Свято-Архангельському монастирі;
Відповідно вівторок – у Свято-Покровський монастир у Тростянці;
- середа – луцький монастир Святителя Василія Великого;
- четвер – Петро-Павліський скит у Липлянах;
- п’ятниця – Свято-Миколаївський монастир у Жидичині;
- субота – монастир Успіння Пресвятої Богородиці у Соколі;
- неділя – луцька Хрестовоздвиженська обитель.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл також доручає настоятелям храмів організувати десятихвилинне дзвоніння щонеділі о 9.00.
За словами владики, це слід робити як заклик до посиленої молитви за Україну, якій загрожує ескалація російської агресії, як вираз прагнення миру, як знак готовності до захисту Батьківщини, а також як підбадьорення до духовної стійкості, долання страху й панічних настроїв, адже з нами Бог.
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