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У монастирях Волині щоденно молитимуться за мир. РОЗКЛАД

У монастирях Волині щоденно молитимуться за мир. РОЗКЛАД
У монастирях Волині щоденно молитимуть за мир в Україні та захист від нашестя інноплемінників. А також щонеділі у храмах будуть бити у дзвони.

Служіння тарнслюватимуть і онлайн на сторінках монастирів.

Відповідне рішення митрополит Луцький і Волинський Михаїл виніс на зборах чернецтва, – повідомляє пресслужба єпархії.

Так, щодня ченці звершуватимуть окремі молитви за мир о 12.00, 15.00 та 21.00. Розклад:

У понеділок молитви звершуватимуть у луцькому Свято-Архангельському монастирі;

Відповідно вівторок – у Свято-Покровський монастир у Тростянці;
- середа – луцький монастир Святителя Василія Великого;
- четвер – Петро-Павліський скит у Липлянах;
- п’ятниця – Свято-Миколаївський монастир у Жидичині;
- субота – монастир Успіння Пресвятої Богородиці у Соколі;
- неділя – луцька Хрестовоздвиженська обитель.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл також доручає настоятелям храмів організувати десятихвилинне дзвоніння щонеділі о 9.00.

За словами владики, це слід робити як заклик до посиленої молитви за Україну, якій загрожує ескалація російської агресії, як вираз прагнення миру, як знак готовності до захисту Батьківщини, а також як підбадьорення до духовної стійкості, долання страху й панічних настроїв, адже з нами Бог.


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Теги: Михаїл, служіння, дзвони
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