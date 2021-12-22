вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День пам'яті Героїв Крут: Зеленський заснував президентські премії найкращим курсантам

День пам'яті Героїв Крут: Зеленський заснував президентські премії найкращим курсантам
29 січня Україна вшановує пам'ять героїв, які загинули в битві під Крутами 1918 року. До чергових роковин було вирішено заснувати спеціальну президентську грошову премію для найкращих курсантів військових навчальних закладів. Про це повідомив Володимир Зеленський, - інформує пресслужба президента України.

Перша церемонія вручення премій відбулася у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Курсантам та ліцеїстам було вручено грошові сертифікати та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

За словами глави держави, найкращих курсантів обиратимуть щороку та відзначатимуть 29 січня грошовою премією. «У дуже скрутні часи ви обрали шлях військового. Це сміливий, дорослий вчинок. Я хочу, щоб ви знали, що Україна це знає, бачить та відзначає», — наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: премія, курсанти, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День пам'яті Героїв Крут: Зеленський заснував президентські премії найкращим курсантам
Сьогодні, 05:22
Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн
Сьогодні, 03:20
В Італії продовжили заборону на в'їзд для українців
Сьогодні, 01:05
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Луцька обстріляли магазин.ВІДЕО
29 січень, 23:05
Схожі новини
«Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас»: Зеленський звернувся до українців.ВІДЕО «Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас»: Зеленський звернувся до українців.ВІДЕО
25 січень, 21:10
Вакцинованим бустерною дозою українцям через «Дію» нарахують ще 500 гривень Вакцинованим бустерною дозою українцям через «Дію» нарахують ще 500 гривень
25 січень, 12:15
Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ
19 січень, 21:18
Коли за «ковідну тисячу» можна буде придбати ліки
22 грудень, 2021, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День пам'яті Героїв Крут: Зеленський заснував президентські премії найкращим курсантам
Сьогодні, 05:22
 0
Для інфекційної лікарні у Луцьку придбають нове обладнання за 900 тисяч грн
Сьогодні, 03:20
 0
В Італії продовжили заборону на в'їзд для українців
Сьогодні, 01:05
 0
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У центрі Луцька обстріляли магазин.ВІДЕО
29 січень, 23:05
 0
Медіа
відео
1/8