День пам'яті Героїв Крут: Зеленський заснував президентські премії найкращим курсантам

29 січня Україна вшановує пам'ять героїв, які загинули в битві під Крутами 1918 року. До чергових роковин було вирішено заснувати спеціальну президентську грошову премію для найкращих курсантів військових навчальних закладів. Про це повідомив, - інформує пресслужба президента України.Перша церемонія вручення премій відбулася у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Курсантам та ліцеїстам було вручено грошові сертифікати та цінні подарунки за успіхи у навчанні.За словами глави держави, найкращих курсантів обиратимуть щороку та відзначатимуть 29 січня грошовою премією. «У дуже скрутні часи ви обрали шлях військового. Це сміливий, дорослий вчинок. Я хочу, щоб ви знали, що Україна це знає, бачить та відзначає», — наголосив Зеленський.