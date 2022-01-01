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У центрі Луцька обстріляли магазин.ВІДЕО

У центрі Луцька обстріляли магазин.ВІДЕО
У центрі Луцька обстріляли магазин.

Інцидент трапився 29 січня, - повідомляє 12Канал.

Молодий чоловік обстріляв магазин “Десятка” на вулиці Винниченка, 47. Наробив дірок у вікнах і вітрині. Відомо, що стріляв з дрібнокаліберної зброї. Його затримали.

У коментарі рядовий поліції Валерій Доброжицький розповів:

“Було отримано звернення на лінію 102, що на вулиці Винниченка відбувається стрільба. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Підозрілих осіб виявлено не було, але було виявлено, що пошкоджені вікна. Можливо, з пістолета. Небайдужий перехожий повідомив, що біля ломбарду перебуває особа з предметом, схожим на зброю. Підрозділом “Світязь” було виявлено та затримано цю особу. У кишені джинсів був предмет, схожий на зброю. На місце викликали слідчо-оперативну групу”.


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Теги: обстріл, магазин
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