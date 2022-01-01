30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
30 січня день народження відзначає луцький бізнесмен Валентин Романюк (на фото).
Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.
У неділю, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Сьогодні, 30 січня, у світі відзначають Всесвітній день допомоги хворим на проказу, в Україні вже 10 років поспіль святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил, а віряни вшановують пам'ять Антонія Великого.
В останню неділю січня також святкують Міжнародний день без інтернету.
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Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.
У неділю, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Сьогодні, 30 січня, у світі відзначають Всесвітній день допомоги хворим на проказу, в Україні вже 10 років поспіль святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил, а віряни вшановують пам'ять Антонія Великого.
В останню неділю січня також святкують Міжнародний день без інтернету.
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