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У лютому очікується ряд сильних магнітних бурь

У лютому очікується ряд сильних магнітних бурь
Метеозалежним людям дуже важливо заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб певною мірою підготуватися та убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

Про це повідомляє lifestyle.segodnya.

Перші лютневі вихідні обіцяють бути вкрай неспокійними у геомагнітному сенсі. 4 та 5 лютого буде серйозна магнітна буря, що досягатиме у перший день рівня G1. Наступна аналогічна за силою буря за прогнозом очікується 11 лютого і вона розтягнеться на три дні.

Потім у період з 20 по 23 лютого можливі незначні, але тривалі геомагнітні коливання. І на завершення місяця, 25 лютого , також буде магнітна буря, але за силою вона поступиться попереднім.

Майте на увазі, що Сонце непостійне , і прогноз його активності може змінюватися.

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Теги: магнітні бурі, лютий
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