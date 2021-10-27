У лютому очікується ряд сильних магнітних бурь
Сьогодні, 07:05
Метеозалежним людям дуже важливо заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб певною мірою підготуватися та убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.
Про це повідомляє lifestyle.segodnya.
Перші лютневі вихідні обіцяють бути вкрай неспокійними у геомагнітному сенсі. 4 та 5 лютого буде серйозна магнітна буря, що досягатиме у перший день рівня G1. Наступна аналогічна за силою буря за прогнозом очікується 11 лютого і вона розтягнеться на три дні.
Потім у період з 20 по 23 лютого можливі незначні, але тривалі геомагнітні коливання. І на завершення місяця, 25 лютого , також буде магнітна буря, але за силою вона поступиться попереднім.
Майте на увазі, що Сонце непостійне , і прогноз його активності може змінюватися.
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Про це повідомляє lifestyle.segodnya.
Перші лютневі вихідні обіцяють бути вкрай неспокійними у геомагнітному сенсі. 4 та 5 лютого буде серйозна магнітна буря, що досягатиме у перший день рівня G1. Наступна аналогічна за силою буря за прогнозом очікується 11 лютого і вона розтягнеться на три дні.
Потім у період з 20 по 23 лютого можливі незначні, але тривалі геомагнітні коливання. І на завершення місяця, 25 лютого , також буде магнітна буря, але за силою вона поступиться попереднім.
Майте на увазі, що Сонце непостійне , і прогноз його активності може змінюватися.
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