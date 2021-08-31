В Італії продовжили заборону на в'їзд для українців





Заборона стосується й тих, хто пройшов повний курс вакцинації, йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Італії, - пише



Згідно з оновленими даними, Україна відсутня у переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якого приводу. Тож із 1 лютого до 15 березня 2022 року Україна й надалі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії лише з поважної причини.



Проте є й виключення. До країни все ж зможуть потрапити українці, які мають посвідку про проживання в Італії, їдуть на навчання, з офіційним працевлаштуванням, на лікування чи мають "підтверджені та стабільні" стосунки з громадянами Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через розповсюдження коронавірусу уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.Заборона стосується й тих, хто пройшов повний курс вакцинації, йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Італії, - пише gazeta.uа Згідно з оновленими даними, Україна відсутня у переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якого приводу. Тож із 1 лютого до 15 березня 2022 року Україна й надалі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії лише з поважної причини.Проте є й виключення. До країни все ж зможуть потрапити українці, які мають посвідку про проживання в Італії, їдуть на навчання, з офіційним працевлаштуванням, на лікування чи мають "підтверджені та стабільні" стосунки з громадянами Італії.

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