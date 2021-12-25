В Україні зафіксували 24,5 тисяч нових випадків коронавірусу: на Волині – 395
Сьогодні, 09:03
24 508 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2022 року.
Про це свідчать дані МОЗ.
Зокрема, захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні
-захворіло – 4 042 469 осіб;
-одужало – 3 618 402 особи;
-летальних випадків – 100 125;
-проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1058;
Вінницька область – 986;
Волинська область – 395;
Дніпропетровська область – 688;
Донецька область – 643;
Житомирська область – 2013;
Закарпатська область – 439;
Запорізька область – 394;
Івано-Франківська область – 1664;
Київська область – 644;
Кіровоградська область – 214;
Луганська область – 264;
Львівська область – 3043;
Миколаївська область – 486;
Одеська область – 1175;
Полтавська область – 306;
Рівненська область – 1172;
Сумська область – 1554;
Тернопільська область – 884;
Харківська область – 1722;
Херсонська область – 448;
Хмельницька область – 1883;
Черкаська область – 541;
Чернівецька область – 924;
Чернігівська область – 968.
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Про це свідчать дані МОЗ.
Зокрема, захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні
-захворіло – 4 042 469 осіб;
-одужало – 3 618 402 особи;
-летальних випадків – 100 125;
-проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1058;
Вінницька область – 986;
Волинська область – 395;
Дніпропетровська область – 688;
Донецька область – 643;
Житомирська область – 2013;
Закарпатська область – 439;
Запорізька область – 394;
Івано-Франківська область – 1664;
Київська область – 644;
Кіровоградська область – 214;
Луганська область – 264;
Львівська область – 3043;
Миколаївська область – 486;
Одеська область – 1175;
Полтавська область – 306;
Рівненська область – 1172;
Сумська область – 1554;
Тернопільська область – 884;
Харківська область – 1722;
Херсонська область – 448;
Хмельницька область – 1883;
Черкаська область – 541;
Чернівецька область – 924;
Чернігівська область – 968.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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