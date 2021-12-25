В Україні зафіксували 24,5 тисяч нових випадків коронавірусу: на Волині – 395





Про це свідчать дані МОЗ.



Зокрема, захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.



За весь час пандемії в Україні



-захворіло – 4 042 469 осіб;

-одужало – 3 618 402 особи;

-летальних випадків – 100 125;

-проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1554;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 508 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2022 року.Про це свідчать дані МОЗ.Зокрема, захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.За весь час пандемії в Україні-захворіло – 4 042 469 осіб;-одужало – 3 618 402 особи;-летальних випадків – 100 125;-проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1058;Вінницька область – 986;Волинська область – 395;Дніпропетровська область – 688;Донецька область – 643;Житомирська область – 2013;Закарпатська область – 439;Запорізька область – 394;Івано-Франківська область – 1664;Київська область – 644;Кіровоградська область – 214;Луганська область – 264;Львівська область – 3043;Миколаївська область – 486;Одеська область – 1175;Полтавська область – 306;Рівненська область – 1172;Сумська область – 1554;Тернопільська область – 884;Харківська область – 1722;Херсонська область – 448;Хмельницька область – 1883;Черкаська область – 541;Чернівецька область – 924;Чернігівська область – 968.

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