Курс валют у Луцьку на 30 січня
Сьогодні, 09:15
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 30 січня, такий: купівля – 28,50, продаж – 29,00.
Євро купують за 31,70, а продають за 32,35.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,82, а купують за 7,12.
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Євро купують за 31,70, а продають за 32,35.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,82, а купують за 7,12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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