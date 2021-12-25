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Курс валют у Луцьку на 30 січня

Курс валют у Луцьку на 30 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 30 січня, такий: купівля – 28,50, продаж – 29,00.

Євро купують за 31,70, а продають за 32,35.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,38.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,82, а купують за 7,12.

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Теги: курс валют, Луцьк
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