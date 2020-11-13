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Луцький виш переходить на дистанційне навчання

Луцький виш переходить на дистанційне навчання
ЛНТУ переходить на дистанційне навчання.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці навчального закладу.

Згідно із Розпорядженням 09/01-10 від 29.01.2022 року "Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання", Луцький національний технічний університет запроваджує дистанційне навчання з 02 лютого до 12 лютого 2022 року.

Зміни в організації освітнього процесу відповідно до навчального навантаження та розкладу занять.

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Теги: ЛНТУ, дистанційне навчання
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