Луцький виш переходить на дистанційне навчання





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Згідно із Розпорядженням 09/01-10 від 29.01.2022 року "Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання", Луцький національний технічний університет запроваджує дистанційне навчання з 02 лютого до 12 лютого 2022 року.



Зміни в організації освітнього процесу відповідно до навчального навантаження та розкладу занять.

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