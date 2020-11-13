Луцький виш переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 12:30
ЛНТУ переходить на дистанційне навчання.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці навчального закладу.
Згідно із Розпорядженням 09/01-10 від 29.01.2022 року "Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання", Луцький національний технічний університет запроваджує дистанційне навчання з 02 лютого до 12 лютого 2022 року.
Зміни в організації освітнього процесу відповідно до навчального навантаження та розкладу занять.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці навчального закладу.
Згідно із Розпорядженням 09/01-10 від 29.01.2022 року "Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання", Луцький національний технічний університет запроваджує дистанційне навчання з 02 лютого до 12 лютого 2022 року.
Зміни в організації освітнього процесу відповідно до навчального навантаження та розкладу занять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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