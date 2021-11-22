Випустив не менше 10 куль: подробиці обстрілу магазину у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Чоловік, який обстріляв із пневматичного пістолета магазин на вулиці Винниченка у Луцьку, своїх мотивів ніяк не пояснив. Під час затримання не пручався, хіба що вигукував «Хай мене посадять!». Зовні – близько 20 років.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Нагадаємо, інцидент трапився 29 січня ввечері.
Зловмисник випустив не менше як 10 куль. Більшість у вікна магазину, кілька – у двері. Шастя, що заклад на момент інциденту був закритий.
На місце події прибув власник магазину, запевнив, що нападника вперше бачить.
Про затримання стрілка розповів рядовий патрульної поліції Валерій Доброжицький:
«Було отримано звернення на лінію 102, що на вулиці Винниченка відбувається стрільба. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Підозрілих осіб виявлено не було, але було виявлено, що пошкоджені вікна. Можливо, з пістолета. Небайдужий перехожий повідомив, що біля ломбарду перебуває особа з предметом, схожим на зброю. Підрозділом «Світязь» було виявлено та затримано цю особу. У кишені джинсів був предмет, схожий на зброю. На місце викликали слідчо-оперативну групу».
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Нагадаємо, інцидент трапився 29 січня ввечері.
Зловмисник випустив не менше як 10 куль. Більшість у вікна магазину, кілька – у двері. Шастя, що заклад на момент інциденту був закритий.
На місце події прибув власник магазину, запевнив, що нападника вперше бачить.
Про затримання стрілка розповів рядовий патрульної поліції Валерій Доброжицький:
«Було отримано звернення на лінію 102, що на вулиці Винниченка відбувається стрільба. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Підозрілих осіб виявлено не було, але було виявлено, що пошкоджені вікна. Можливо, з пістолета. Небайдужий перехожий повідомив, що біля ломбарду перебуває особа з предметом, схожим на зброю. Підрозділом «Світязь» було виявлено та затримано цю особу. У кишені джинсів був предмет, схожий на зброю. На місце викликали слідчо-оперативну групу».
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