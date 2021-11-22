Випустив не менше 10 куль: подробиці обстрілу магазину у центрі Луцька. ВІДЕО





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Нагадаємо,



Зловмисник випустив не менше як 10 куль. Більшість у вікна магазину, кілька – у двері. Шастя, що заклад на момент інциденту був закритий.



На місце події прибув власник магазину, запевнив, що нападника вперше бачить.



Про затримання стрілка розповів рядовий патрульної поліції Валерій Доброжицький:



«Було отримано звернення на лінію 102, що на вулиці Винниченка відбувається стрільба. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Підозрілих осіб виявлено не було, але було виявлено, що пошкоджені вікна. Можливо, з пістолета. Небайдужий перехожий повідомив, що біля ломбарду перебуває особа з предметом, схожим на зброю. Підрозділом «Світязь» було виявлено та затримано цю особу. У кишені джинсів був предмет, схожий на зброю. На місце викликали слідчо-оперативну групу».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який обстріляв із пневматичного пістолета магазин на вулиці Винниченка у Луцьку, своїх мотивів ніяк не пояснив. Під час затримання не пручався, хіба що вигукував «Хай мене посадять!». Зовні – близько 20 років.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Нагадаємо, інцидент трапився 29 січня ввечері. Зловмисник випустив не менше як 10 куль. Більшість у вікна магазину, кілька – у двері. Шастя, що заклад на момент інциденту був закритий.На місце події прибув власник магазину, запевнив, що нападника вперше бачить.Про затримання стрілка розповів рядовий патрульної поліції«Було отримано звернення на лінію 102, що на вулиці Винниченка відбувається стрільба. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Підозрілих осіб виявлено не було, але було виявлено, що пошкоджені вікна. Можливо, з пістолета. Небайдужий перехожий повідомив, що біля ломбарду перебуває особа з предметом, схожим на зброю. Підрозділом «Світязь» було виявлено та затримано цю особу. У кишені джинсів був предмет, схожий на зброю. На місце викликали слідчо-оперативну групу».

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