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Де на Волині виявили 395 випадків COVID-19 за добу

Де на Волині виявили 395 випадків COVID-19 за добу
Головний державний санітарний лікар Волинської області інформує, що станом на ранок 30 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 84, медпрацівників – 11).

Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Луцький район – 212 хворих:

-Луцька ТГ – 131
-Боратинська ТГ – 3
-Берестечківська ТГ — 8
-Городищенська ТГ – 2
-Горохівська ТГ – 23
-Доросинівська ТГ — 1
-Ківерцівська ТГ – 3
-Колківська – 1
-Копачівська ТГ — 2
-Підгайцівська ТГ – 14
-Рожищенська ТГ – 15
-Торчинська ТГ — 1
-Цуманська ТГ – 8

Володимир-Волинський район – 75 хворих:

-Володимир-Волинська ТГ – 15
-Затурцівська ТГ — 8
-Зимнівська ТГ – 10
-Нововолинська ТГ – 30
-Поромівська ТГ – 1
-Устилузька ТГ — 11

Камінь-Каширський район – 31 хворий:

-К. Каширська ТГ – 3
-Маневицька ТГ – 26
-Прилісненська ТГ – 2

Ковельський район – 77 хворих:

-Голобська ТГ – 3
-Дубівська ТГ – 14
-Забродівська ТГ — 8
-Ковельська ТГ – 23
-Люблинецька ТГ – 1
-Любомльська ТГ — 12
-Ратнівська ТГ – 28

Госпіталізовано – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 30 січня в області зареєстровано 110 398 випадків.

Одужало – 102 298 осіб (за останню добу – 64).

Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 0.

Методом ПЛР всього обстежено 440 548 осіб, за останню добу – 2511 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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