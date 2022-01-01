Де на Волині виявили 395 випадків COVID-19 за добу





Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».



Луцький район – 212 хворих:



-Луцька ТГ – 131

-Боратинська ТГ – 3

-Берестечківська ТГ — 8

-Городищенська ТГ – 2

-Горохівська ТГ – 23

-Доросинівська ТГ — 1

-Ківерцівська ТГ – 3

-Колківська – 1

-Копачівська ТГ — 2

-Підгайцівська ТГ – 14

-Рожищенська ТГ – 15

-Торчинська ТГ — 1

-Цуманська ТГ – 8



Володимир-Волинський район – 75 хворих:



-Володимир-Волинська ТГ – 15

-Затурцівська ТГ — 8

-Зимнівська ТГ – 10

-Нововолинська ТГ – 30

-Поромівська ТГ – 1

-Устилузька ТГ — 11



Камінь-Каширський район – 31 хворий:



-К. Каширська ТГ – 3

-Маневицька ТГ – 26

-Прилісненська ТГ – 2



Ковельський район – 77 хворих:



-Голобська ТГ – 3

-Дубівська ТГ – 14

-Забродівська ТГ — 8

-Ковельська ТГ – 23

-Люблинецька ТГ – 1

-Любомльська ТГ — 12

-Ратнівська ТГ – 28



Госпіталізовано – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.



Усього станом на 30 січня в області зареєстровано 110 398 випадків.



Одужало – 102 298 осіб (за останню добу – 64).



Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 0.



Методом ПЛР всього обстежено 440 548 осіб, за останню добу – 2511 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний державний санітарний лікар Волинської області інформує, що станом на ранок 30 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 84, медпрацівників – 11).Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».-Луцька ТГ – 131-Боратинська ТГ – 3-Берестечківська ТГ — 8-Городищенська ТГ – 2-Горохівська ТГ – 23-Доросинівська ТГ — 1-Ківерцівська ТГ – 3-Колківська – 1-Копачівська ТГ — 2-Підгайцівська ТГ – 14-Рожищенська ТГ – 15-Торчинська ТГ — 1-Цуманська ТГ – 8-Володимир-Волинська ТГ – 15-Затурцівська ТГ — 8-Зимнівська ТГ – 10-Нововолинська ТГ – 30-Поромівська ТГ – 1-Устилузька ТГ — 11-К. Каширська ТГ – 3-Маневицька ТГ – 26-Прилісненська ТГ – 2-Голобська ТГ – 3-Дубівська ТГ – 14-Забродівська ТГ — 8-Ковельська ТГ – 23-Люблинецька ТГ – 1-Любомльська ТГ — 12-Ратнівська ТГ – 28Госпіталізовано – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.Усього станом на 30 січня в області зареєстровано 110 398 випадків.Одужало – 102 298 осіб (за останню добу – 64).Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 0.Методом ПЛР всього обстежено 440 548 осіб, за останню добу – 2511 осіб.

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