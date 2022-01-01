Де на Волині виявили 395 випадків COVID-19 за добу
Сьогодні, 09:34
Головний державний санітарний лікар Волинської області інформує, що станом на ранок 30 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 84, медпрацівників – 11).
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Луцький район – 212 хворих:
-Луцька ТГ – 131
-Боратинська ТГ – 3
-Берестечківська ТГ — 8
-Городищенська ТГ – 2
-Горохівська ТГ – 23
-Доросинівська ТГ — 1
-Ківерцівська ТГ – 3
-Колківська – 1
-Копачівська ТГ — 2
-Підгайцівська ТГ – 14
-Рожищенська ТГ – 15
-Торчинська ТГ — 1
-Цуманська ТГ – 8
Володимир-Волинський район – 75 хворих:
-Володимир-Волинська ТГ – 15
-Затурцівська ТГ — 8
-Зимнівська ТГ – 10
-Нововолинська ТГ – 30
-Поромівська ТГ – 1
-Устилузька ТГ — 11
Камінь-Каширський район – 31 хворий:
-К. Каширська ТГ – 3
-Маневицька ТГ – 26
-Прилісненська ТГ – 2
Ковельський район – 77 хворих:
-Голобська ТГ – 3
-Дубівська ТГ – 14
-Забродівська ТГ — 8
-Ковельська ТГ – 23
-Люблинецька ТГ – 1
-Любомльська ТГ — 12
-Ратнівська ТГ – 28
Госпіталізовано – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 30 січня в області зареєстровано 110 398 випадків.
Одужало – 102 298 осіб (за останню добу – 64).
Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 0.
Методом ПЛР всього обстежено 440 548 осіб, за останню добу – 2511 осіб.
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Луцький район – 212 хворих:
-Луцька ТГ – 131
-Боратинська ТГ – 3
-Берестечківська ТГ — 8
-Городищенська ТГ – 2
-Горохівська ТГ – 23
-Доросинівська ТГ — 1
-Ківерцівська ТГ – 3
-Колківська – 1
-Копачівська ТГ — 2
-Підгайцівська ТГ – 14
-Рожищенська ТГ – 15
-Торчинська ТГ — 1
-Цуманська ТГ – 8
Володимир-Волинський район – 75 хворих:
-Володимир-Волинська ТГ – 15
-Затурцівська ТГ — 8
-Зимнівська ТГ – 10
-Нововолинська ТГ – 30
-Поромівська ТГ – 1
-Устилузька ТГ — 11
Камінь-Каширський район – 31 хворий:
-К. Каширська ТГ – 3
-Маневицька ТГ – 26
-Прилісненська ТГ – 2
Ковельський район – 77 хворих:
-Голобська ТГ – 3
-Дубівська ТГ – 14
-Забродівська ТГ — 8
-Ковельська ТГ – 23
-Люблинецька ТГ – 1
-Любомльська ТГ — 12
-Ратнівська ТГ – 28
Госпіталізовано – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 30 січня в області зареєстровано 110 398 випадків.
Одужало – 102 298 осіб (за останню добу – 64).
Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 0.
Методом ПЛР всього обстежено 440 548 осіб, за останню добу – 2511 осіб.
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