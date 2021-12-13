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На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждали 14 людей

На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждали 14 людей
На трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус «Харків-Слупськ (Польща)».

Про це повідомили в ДСНС України.

ДТП сталась о 2:03. За даними рятувальників, автобус злетів у кювет та перекинувся.

На місці аварії працювало 8 рятувальників та спецтехніка. Причини ДТП встановлює поліція.

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що за кермом автобуса був 33-річний житель Рівненської області. Транспорт рухався в напрямку Львова. Водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталась аварія. В автобусі перебувало 40 осіб.

Внаслідок аварії травмовано 14 осіб, усіх з різними травмами госпіталізували до лікарні. Серед травмованих 11 чоловіків віком від 24 до 56 років з різних областей: Львівської, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської та Київської.

Травми отримали і три жінки: 23-річна львів'янка, 50-річна жителька Полтави та 47-річна мешканка Харківської області.

Поліція почала розслідування та відкрила кримінальне провадження.

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Теги: ДСНС, ДТП, рейсовий автобус, перекинувся
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