Вчені дослідили точний час загибелі динозаврів
Сьогодні, 04:43
Близько 66 мільйонів років тому сталася катастрофа — величезний метеорит врізався в нашу планету та спричинив загибель динозаврів. Але в який саме місяць стався удар, довгий час залишалося загадкою.
Про це пише ТСН з посиланням на Popular Science.
Під час нового дослідження палеонтологи вивчали кістки сучасного, недавно померлого осетра. У результаті вони з'ясували, що в кістках плавника є нашарування, за яким можна дізнатися вік риби. Крім того, за нашаруваннями, а точніше, їхнім хімічним складом, можна помітити чергування прісної води в літній період і солоної води взимку.
Зафіксувавши цей факт, експерти зайнялися вивченням решток скелетів риб крейдового періоду, що добре збереглися. З їхньою допомогою вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі. Спеціалісти заявили, що динозаври загинули у червні.
Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.
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Про це пише ТСН з посиланням на Popular Science.
Під час нового дослідження палеонтологи вивчали кістки сучасного, недавно померлого осетра. У результаті вони з'ясували, що в кістках плавника є нашарування, за яким можна дізнатися вік риби. Крім того, за нашаруваннями, а точніше, їхнім хімічним складом, можна помітити чергування прісної води в літній період і солоної води взимку.
Зафіксувавши цей факт, експерти зайнялися вивченням решток скелетів риб крейдового періоду, що добре збереглися. З їхньою допомогою вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі. Спеціалісти заявили, що динозаври загинули у червні.
Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.
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