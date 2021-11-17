Вчені дослідили точний час загибелі динозаврів





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Під час нового дослідження палеонтологи вивчали кістки сучасного, недавно померлого осетра. У результаті вони з'ясували, що в кістках плавника є нашарування, за яким можна дізнатися вік риби. Крім того, за нашаруваннями, а точніше, їхнім хімічним складом, можна помітити чергування прісної води в літній період і солоної води взимку.



Зафіксувавши цей факт, експерти зайнялися вивченням решток скелетів риб крейдового періоду, що добре збереглися. З їхньою допомогою вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі. Спеціалісти заявили, що динозаври загинули у червні.



Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 66 мільйонів років тому сталася катастрофа — величезний метеорит врізався в нашу планету та спричинив загибель динозаврів. Але в який саме місяць стався удар, довгий час залишалося загадкою.Про це пише ТСН з посиланням на Popular Science.Під час нового дослідження палеонтологи вивчали кістки сучасного, недавно померлого осетра. У результаті вони з'ясували, що в кістках плавника є нашарування, за яким можна дізнатися вік риби. Крім того, за нашаруваннями, а точніше, їхнім хімічним складом, можна помітити чергування прісної води в літній період і солоної води взимку.Зафіксувавши цей факт, експерти зайнялися вивченням решток скелетів риб крейдового періоду, що добре збереглися. З їхньою допомогою вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі. Спеціалісти заявили, що динозаври загинули у червні.Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.

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