Патрульний з Волині виборов дві «золоті» медалі на міжнародному турнірі з джиу-джитсу. ФОТО





В її складі був і патрульний з Волині, лейтенант поліції Микола Головатюк.







Розділи:

NO GI — 1 місце;

GI — 1 місце (у ваговій категорії до 120 кг).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 січня, команда Департаменту патрульної поліції взяла участь у відкритому міжнародному турнірі з бразильського джиу-джитсу "Ukraine National Challenge Kyiv 2022".В її складі був і патрульний з Волині, лейтенант поліціїВін приніс команді дві «золоті» медалі, які допомогли здобути перше загальнокомандне місце.Розділи:NO GI — 1 місце;GI — 1 місце (у ваговій категорії до 120 кг).

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