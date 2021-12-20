Патрульний з Волині виборов дві «золоті» медалі на міжнародному турнірі з джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Вчора, 29 січня, команда Департаменту патрульної поліції взяла участь у відкритому міжнародному турнірі з бразильського джиу-джитсу "Ukraine National Challenge Kyiv 2022".
В її складі був і патрульний з Волині, лейтенант поліції Микола Головатюк.
Розділи:
NO GI — 1 місце;
GI — 1 місце (у ваговій категорії до 120 кг).
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В її складі був і патрульний з Волині, лейтенант поліції Микола Головатюк.
Розділи:
NO GI — 1 місце;
GI — 1 місце (у ваговій категорії до 120 кг).
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