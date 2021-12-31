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На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО

На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО
У ніч на 30 січня у Нововолинську неподалік заправки «Марс» на вулиці Луцькій трапилась аварія.

Про це пише БУГ.

На трасі Р-15 зіштовхнулися мінівени «Пежо» та «Фіат». Внаслідок зіткнення одне з авто з’їхало в кювет. Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

Як повідомили рятувальники, водіїв та пасажирів госпіталізували – п’ятьох людей забрала швидка.

На місці працювали працівники ДСНС, медики та правоохоронці. Деталі згодом.
На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО
На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО

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Теги: ДТП, госпіталізували, Нововолинськ, мінівени
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