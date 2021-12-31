На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО





Про це пише



На трасі Р-15 зіштовхнулися мінівени «Пежо» та «Фіат». Внаслідок зіткнення одне з авто з’їхало в кювет. Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.



Як повідомили рятувальники, водіїв та пасажирів госпіталізували – п’ятьох людей забрала швидка.



На місці працювали працівники ДСНС, медики та правоохоронці. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 30 січня у Нововолинську неподалік заправки «Марс» на вулиці Луцькій трапилась аварія.Про це пише БУГ. На трасі Р-15 зіштовхнулися мінівени «Пежо» та «Фіат». Внаслідок зіткнення одне з авто з’їхало в кювет. Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.Як повідомили рятувальники, водіїв та пасажирів госпіталізували – п’ятьох людей забрала швидка.На місці працювали працівники ДСНС, медики та правоохоронці. Деталі згодом.

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