Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 січня





Про це інформують у Луцькраді.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 9:00 до 15:00 - вул. Богачука, вул. Клима Савури(частково), вул. Островського (частково), вул. Баженова (частково), вул. Панфілова (частково), вул. Гонгадзе, вул. Карпенка карого (частково), вул. Ніла Хасевича (частково);



з 10:00 до 16:00 - вул. Аграрна;



з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк (частково), вул. Кравчука (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у понеділок, 31 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це інформують у Луцькраді.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 9:00 до 15:00 - вул. Богачука, вул. Клима Савури(частково), вул. Островського (частково), вул. Баженова (частково), вул. Панфілова (частково), вул. Гонгадзе, вул. Карпенка карого (частково), вул. Ніла Хасевича (частково);з 10:00 до 16:00 - вул. Аграрна;з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк (частково), вул. Кравчука (частково).

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