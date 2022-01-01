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Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 січня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у понеділок, 31 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це інформують у Луцькраді.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 9:00 до 15:00 - вул. Богачука, вул. Клима Савури(частково), вул. Островського (частково), вул. Баженова (частково), вул. Панфілова (частково), вул. Гонгадзе, вул. Карпенка карого (частково), вул. Ніла Хасевича (частково);

з 10:00 до 16:00 - вул. Аграрна;

з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк (частково), вул. Кравчука (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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