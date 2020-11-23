На Волині водій Audi збив на смерть дівчину і втік





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня близько 4 ночі у селі Замшани Ковельського району.



Зазначається, що дівчина йшла біля місцевої зупинки. Від удару вона отримала травми, які виявилися несумісні з життям.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до швидкої виклик надійшов о 03:05. Повідомлялося, що по трасі на Ковель автомобіль здійснив наїзд на невідому жінку. На місце виїжджала бригада медиків, проте постраждала померла до приїзду швидкої.



Відомо, що водій втік з місця аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водій Audi здійснив наїзд на дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці події.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня близько 4 ночі у селі Замшани Ковельського району.Зазначається, що дівчина йшла біля місцевої зупинки. Від удару вона отримала травми, які виявилися несумісні з життям.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до швидкої виклик надійшов о 03:05. Повідомлялося, що по трасі на Ковель автомобіль здійснив наїзд на невідому жінку. На місце виїжджала бригада медиків, проте постраждала померла до приїзду швидкої.Відомо, що водій втік з місця аварії.

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