На Волині водій Audi збив на смерть дівчину і втік
Сьогодні, 11:41
На Волині водій Audi здійснив наїзд на дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці події.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня близько 4 ночі у селі Замшани Ковельського району.
Зазначається, що дівчина йшла біля місцевої зупинки. Від удару вона отримала травми, які виявилися несумісні з життям.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до швидкої виклик надійшов о 03:05. Повідомлялося, що по трасі на Ковель автомобіль здійснив наїзд на невідому жінку. На місце виїжджала бригада медиків, проте постраждала померла до приїзду швидкої.
Відомо, що водій втік з місця аварії.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня близько 4 ночі у селі Замшани Ковельського району.
Зазначається, що дівчина йшла біля місцевої зупинки. Від удару вона отримала травми, які виявилися несумісні з життям.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до швидкої виклик надійшов о 03:05. Повідомлялося, що по трасі на Ковель автомобіль здійснив наїзд на невідому жінку. На місце виїжджала бригада медиків, проте постраждала померла до приїзду швидкої.
Відомо, що водій втік з місця аварії.
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