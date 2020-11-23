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На Волині водій Audi збив на смерть дівчину і втік

На Волині водій Audi збив на смерть дівчину і втік
На Волині водій Audi здійснив наїзд на дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня близько 4 ночі у селі Замшани Ковельського району.

Зазначається, що дівчина йшла біля місцевої зупинки. Від удару вона отримала травми, які виявилися несумісні з життям.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до швидкої виклик надійшов о 03:05. Повідомлялося, що по трасі на Ковель автомобіль здійснив наїзд на невідому жінку. На місце виїжджала бригада медиків, проте постраждала померла до приїзду швидкої.

Відомо, що водій втік з місця аварії.

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Теги: водій втік, ДТП, Замшани, збив дівчину, на смерть, смертельна аварія, Волинь
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