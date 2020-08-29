У Луцьку «автохами» знищили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Горе-водії знищили зелену зону по вул. П’ятницька Гірка у Луцьку, яку лиш нещодавно відновили та засіяли травою.
Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
"Шкода, що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові знищити їх, аби припаркувати свій транспортний засіб", - йдеться у дописі.
Наголошують, що за порушення п.15.10 «є» ПДР, а саме стоянку транспортного засобу на газоні (зеленій зоні), передбачена відповідальність згідно ч. 1 ст. 122 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.
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Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
"Шкода, що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові знищити їх, аби припаркувати свій транспортний засіб", - йдеться у дописі.
Наголошують, що за порушення п.15.10 «є» ПДР, а саме стоянку транспортного засобу на газоні (зеленій зоні), передбачена відповідальність згідно ч. 1 ст. 122 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.
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