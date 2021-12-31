Один з водіїв був п'яний: повідомили деталі нічної ДТП на Волині, де постаждали 11 людей
Сьогодні, 14:58
Вночі 30 січня медики надавали допомогу 11-м потерпілим після ДТП у Нововолинську, в якій зіткнулися два мінівени. Чотирьох постраждалих госпіталізували в відділення КНП «НЦМЛ» із травмами та забоями.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Фейсбук.
Кермувальники не постраждали. У одного з водіїв під час медичного освідування виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, 5 пацієнтів госпіталізували. Одного - у травматологічне відділення із переломом, двох - у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами, одного - в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.
Пацієнтам КНП «НЦМЛ», яких госпіталізували, надається подальша необхідна медична допомога.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у Фейсбук.
Кермувальники не постраждали. У одного з водіїв під час медичного освідування виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, 5 пацієнтів госпіталізували. Одного - у травматологічне відділення із переломом, двох - у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами, одного - в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.
Пацієнтам КНП «НЦМЛ», яких госпіталізували, надається подальша необхідна медична допомога.
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