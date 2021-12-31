вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Один з водіїв був п'яний: повідомили деталі нічної ДТП на Волині, де постаждали 11 людей

Один з водіїв був п'яний: повідомили деталі нічної ДТП на Волині, де постаждали 11 людей
Вночі 30 січня медики надавали допомогу 11-м потерпілим після ДТП у Нововолинську, в якій зіткнулися два мінівени. Чотирьох постраждалих госпіталізували в відділення КНП «НЦМЛ» із травмами та забоями.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Фейсбук.

Кермувальники не постраждали. У одного з водіїв під час медичного освідування виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, 5 пацієнтів госпіталізували. Одного - у травматологічне відділення із переломом, двох - у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами, одного - в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.

Пацієнтам КНП «НЦМЛ», яких госпіталізували, надається подальша необхідна медична допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Нововолинськ, мінівени, постраждали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Різав і бив молотком: на Київщині затримали вбивцю подружжя волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 15:08
Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині
Сьогодні, 15:03
Один з водіїв був п'яний: повідомили деталі нічної ДТП на Волині, де постаждали 11 людей
Сьогодні, 14:58
Патрульний з Волині виборов дві «золоті» медалі на міжнародному турнірі з джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 14:19
У Луцьку «автохами» знищили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:26
На Волині п'яний водій злетів у кювет На Волині п'яний водій злетів у кювет
12 січень, 16:45
На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО
11 січень, 11:52
На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО
31 грудень, 2021, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Різав і бив молотком: на Київщині затримали вбивцю подружжя волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 15:08
 0
Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині
Сьогодні, 15:03
 0
Один з водіїв був п'яний: повідомили деталі нічної ДТП на Волині, де постаждали 11 людей
Сьогодні, 14:58
 0
Патрульний з Волині виборов дві «золоті» медалі на міжнародному турнірі з джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку «автохами» знищили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8