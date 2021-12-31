Один з водіїв був п'яний: повідомили деталі нічної ДТП на Волині, де постаждали 11 людей





Про це йдеться на сторінці медзакладу у



Кермувальники не постраждали. У одного з водіїв під час медичного освідування виявили ознаки алкогольного сп’яніння.



Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації,



Пацієнтам КНП «НЦМЛ», яких госпіталізували, надається подальша необхідна медична допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 30 січня медики надавали допомогу 11-м потерпілим після ДТП у Нововолинську, в якій зіткнулися два мінівени. Чотирьох постраждалих госпіталізували в відділення КНП «НЦМЛ» із травмами та забоями.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Фейсбук Кермувальники не постраждали. У одного з водіїв під час медичного освідування виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, 5 пацієнтів госпіталізували . Одного - у травматологічне відділення із переломом, двох - у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами, одного - в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.Пацієнтам КНП «НЦМЛ», яких госпіталізували, надається подальша необхідна медична допомога.

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