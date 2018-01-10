Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині

Анатолій Олексюк.



Про це



Нагадаємо, що 30 січня о 3 ночі в селі Замшани водій Audi



Дівчина загинула до приїзду швидкої допомоги.



У пресслужбі ГУНП зазначили, що особу водія встановили. Наразі проводяться усі необхідні дії, аби виявити місцезнаходження водія.



«Відділенням поліції № 2 (селище Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування громадянина Олексюка Анатолія Миколайовича 17.06.1998 р.н. не працюючого, жителя с. Кортеліси вул.Ковпака 1, Ковельського району, який 30.01.2022 о 03:06 керуючи автомобілем марки «Ауді 100» сірого кольору д.н.з (BZD 271) на іноземній реєстрації, рухаючись зі сторони м. Ковель в напрямку смт. Ратне в с. Замшани біля зупинки по автодорозі М19 , здійснив наїзд на пішохода, яка загинула на місці події.



Водій Олексюк А.М. залишив місце ДТП і поїхав у невідомому напрямку. Проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження даного громадянина та автомобіля.



У випадку отримання інформації, яка заслуговує на увагу, просять повідомляти за адресою: смт. Ратне, вул. Каштанова 15, Ковельський район.



Контактні телефони: 0336621296, 0504845291, 0966359549 або на лінію 102», – повідомили у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водієм, який на смерть збив 19-річну дівчину, виявився 24-річний житель села КортелісиПро це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельчани померлої дівчини.Нагадаємо, що 30 січня о 3 ночі в селі Замшани водій Audi на смерть збив дівчину та втік з місця аварії. Дівчина загинула до приїзду швидкої допомоги.У пресслужбі ГУНП зазначили, що особу водія встановили. Наразі проводяться усі необхідні дії, аби виявити місцезнаходження водія.«Відділенням поліції № 2 (селище Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування громадянина Олексюка Анатолія Миколайовича 17.06.1998 р.н. не працюючого, жителя с. Кортеліси вул.Ковпака 1, Ковельського району, який 30.01.2022 о 03:06 керуючи автомобілем марки «Ауді 100» сірого кольору д.н.з (BZD 271) на іноземній реєстрації, рухаючись зі сторони м. Ковель в напрямку смт. Ратне в с. Замшани біля зупинки по автодорозі М19 , здійснив наїзд на пішохода, яка загинула на місці події.Водій Олексюк А.М. залишив місце ДТП і поїхав у невідомому напрямку. Проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження даного громадянина та автомобіля.У випадку отримання інформації, яка заслуговує на увагу, просять повідомляти за адресою: смт. Ратне, вул. Каштанова 15, Ковельський район.Контактні телефони: 0336621296, 0504845291, 0966359549 або на лінію 102», – повідомили у поліції.

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