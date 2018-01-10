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Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині

Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині
Водієм, який на смерть збив 19-річну дівчину, виявився 24-річний житель села Кортеліси Анатолій Олексюк.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельчани померлої дівчини.

Нагадаємо, що 30 січня о 3 ночі в селі Замшани водій Audi на смерть збив дівчину та втік з місця аварії.

Дівчина загинула до приїзду швидкої допомоги.

У пресслужбі ГУНП зазначили, що особу водія встановили. Наразі проводяться усі необхідні дії, аби виявити місцезнаходження водія.

«Відділенням поліції № 2 (селище Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування громадянина Олексюка Анатолія Миколайовича 17.06.1998 р.н. не працюючого, жителя с. Кортеліси вул.Ковпака 1, Ковельського району, який 30.01.2022 о 03:06 керуючи автомобілем марки «Ауді 100» сірого кольору д.н.з (BZD 271) на іноземній реєстрації, рухаючись зі сторони м. Ковель в напрямку смт. Ратне в с. Замшани біля зупинки по автодорозі М19 , здійснив наїзд на пішохода, яка загинула на місці події.

Водій Олексюк А.М. залишив місце ДТП і поїхав у невідомому напрямку. Проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження даного громадянина та автомобіля.

У випадку отримання інформації, яка заслуговує на увагу, просять повідомляти за адресою: смт. Ратне, вул. Каштанова 15, Ковельський район.

Контактні телефони: 0336621296, 0504845291, 0966359549 або на лінію 102», – повідомили у поліції.

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Теги: поліція, розшук, збив на смерть, водій, Замшани
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