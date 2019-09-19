Різав і бив молотком: на Київщині затримали вбивцю подружжя волинян. ВІДЕО





Про це повідомили у поліції Київської області.



Нагадаємо,



Зазначається, що поліція затримала 52-річного жителя Василькова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередніми даними, між нападником та підприємцем з Волині трапився словесний конфлікт, після чого чоловік наніс підприємцеві багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину вбитого, внаслідок чого жінка загинула.



Лиходій намагався приховати сліди злочину, поклав тіла підприємців у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув.



“З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події. Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові”, — повідомили у поліції.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення.



Як стало відомо Анатолій та Світлана з села Стобихівка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Киїщині затримали чоловіка, який зарізав подружжя підприємців з Волині.Про це повідомили у поліції Київської області.Нагадаємо, трагедія сталася ввечері 29 січня. Зазначається, що поліція затримала 52-річного жителя Василькова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередніми даними, між нападником та підприємцем з Волині трапився словесний конфлікт, після чого чоловік наніс підприємцеві багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину вбитого, внаслідок чого жінка загинула.Лиходій намагався приховати сліди злочину, поклав тіла підприємців у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув.“З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події. Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові”, — повідомили у поліції.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення.Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, жертвами стали подружжятаз села Стобихівка.

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