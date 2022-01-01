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На Волині горів будинок

На Волині горів будинок
Рятувальники разом і з працівниками двох місцевих пожежних команд ліквідували пожежу дерев’яної господарської будівлі.

Про це інформує пресслужба ДСНС на Волині.

30 січня о 4:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Полиці Камінь-Каширського району.

До місця виклику виїхали працівники 8 ДПРЧ м.Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони найближчих сіл Гута Боровенська та Піщане.

На момент прибуття рятувальників дерев’яна будівля вже була охоплена вогнем. Завдяки злагодженій роботі професійних рятувальників та місцевих вогнеборців вдалося не допустити подальшого розповсюдження вогню на інші будівлі.

Вже о 5:15 пожежа локалізована, о 5:45 ліквідована.

Вогнем знищено дах на площі 64 кв.м, пошкоджені 50 кв. м. стін, речі домашнього вжитку та електроінструменти (зварювальний апарат, електромотор, верстат для заточування цепів, болгарка).

Врятований будинок, розташований поруч.

До ліквідації залучені 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

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Теги: Волинь, пожежа
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