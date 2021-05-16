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Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники

Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники
У Луцькому районі рятувальники відбуксирували легкову автівку, що потрапила в кювет.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

30 січня о 14:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу села Всеволодівка Луцького району на засніженій дорозі з'їхав з дороги та потрапив у кювет легковий автомобіль.

До місця події направлено працівників групи аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.

Рятувальники за допомогою лебідки від САРМ-С ( спеціальної аварійно-рятувальної машини) витягли автівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.

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Теги: злетіла у кювет, ДТП, Забороль
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