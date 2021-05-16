Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники

У Луцькому районі рятувальники відбуксирували легкову автівку, що потрапила в кювет.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.30 січня о 14:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу села Всеволодівка Луцького району на засніженій дорозі з'їхав з дороги та потрапив у кювет легковий автомобіль.До місця події направлено працівників групи аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.Рятувальники за допомогою лебідки від САРМ-С ( спеціальної аварійно-рятувальної машини) витягли автівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.