Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники
Сьогодні, 21:00
У Луцькому районі рятувальники відбуксирували легкову автівку, що потрапила в кювет.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
30 січня о 14:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу села Всеволодівка Луцького району на засніженій дорозі з'їхав з дороги та потрапив у кювет легковий автомобіль.
До місця події направлено працівників групи аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.
Рятувальники за допомогою лебідки від САРМ-С ( спеціальної аварійно-рятувальної машини) витягли автівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
30 січня о 14:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу села Всеволодівка Луцького району на засніженій дорозі з'їхав з дороги та потрапив у кювет легковий автомобіль.
До місця події направлено працівників групи аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.
Рятувальники за допомогою лебідки від САРМ-С ( спеціальної аварійно-рятувальної машини) витягли автівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники
Сьогодні, 21:00
У луцькому виші відбувся випуск магістрів 2022. ФОТО
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку на завтра, 31 січня
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині горів будинок
Сьогодні, 18:03
Медіа