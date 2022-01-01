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Погода у Луцьку на завтра, 31 січня

Погода у Луцьку на завтра, 31 січня
Завтра, 31 січня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра опуститься від 0°С до -1°С.

Синоптики попереджають про посилення швидкості вітру, хуртовину та ожеледицю.

Народний прогноз погоди: 31 січня вшановується пам’ять святителя Афанасія і Кирила. Цей день називали “Панас Ломоніс”, оскільки стояли люті Афанасієві морози: “Ломоніс морозить ніс”, “Прийшов Панас Ломоніс — бережи щоки та ніс”. Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу і вітру. Погоду передбачали і ворони: якщо вони летіли зграями, слід було готуватись до сильних морозів.

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Теги: погода, Луцьк
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