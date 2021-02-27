У луцькому виші відбувся випуск магістрів 2022. ФОТО

Ірина Вахович. Вона наголосила, що університет завжди радий зустрічати у своїх стінах випускників та побажала молоді знайти у житті власний секрет успіху.



Після вітальних промов відбулася найбільш очікувана мить – вручення дипломів. По черзі віддали довгоочікувані документи молодим магістрам декани факультетів. Вони бажали своїм вихованцям здійснення мрій та яскравого, цікавого і сповненого вдач життя.



Серед випускників також чимало іноземних громадян, які доклали багато зусиль для успішного завершення навчання, а сьогодні українською мовою вони подякували викладачам за довіру, підтримку і надані знання.

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В ЛНТУ відбулося вручення дипломів випускникам магістратури. Цьогоріч захід тривав в оновленому форматі WORK STAND-UP.Про це інформують у пресслужбі університету.Понад пів тисячі випускників-магістрів сьогодні отримали довгоочікувані дипломи. Студенти семи факультетів наполегливо працювали для того, аби здійснити свою мрію – стати кращими випускниками ЗВО та зробити своє життя успішним.Формат заходу цього разу був незвичним та відбувався у вигляді мотиваційного WORK STAND-UP. Тож цей день став пам’ятним для випускників не лише отриманням дипломів, але й зустрічами із супер-мотиваторами - успішними випускниками ЛНТУ.Серед гостей заходу: голова Волинської обласної ради, співзасновник і генеральний директор бізнесу Mr.Scrabberголовний інженер ПрАТ «СКФ Україна», директор бізнес-академіїгенеральний директор ТОВ «Континіум», засновник та директор ПП «Будівельна компанія «Інвестор», засновниця та директор бізнесу Happy bakeryта секретар Луцької міської радиЗапрошені гості поділилися власними історіями професійного успіху та озвучили мотиваційні меседжі для молоді, аби вони змогли зробити своє життя яскравим та результативним.Найщиріші вітання для магістрів висловила ректор ЛНТУ