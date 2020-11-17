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У школі на Волині встановили вікна майже за мільйон гривень. ВІДЕО

У школі на Волині встановили вікна майже за мільйон гривень. ВІДЕО
У Заболоттівській школі було цілодобове провітрювання і влітку, і взимку. Старі вікна просто не втримували тепла, тож у холодну пору року в класах сиділи у верхньому одязі.

Про це повідомляє 12 канал.

“Це приміщення будувалося за залишковим принципом у 1995-му році. Усе, що де лишалося із будматеріалів, везли сюди, щоб якось завершити об’єкт. Тому тут численні порушення будівельних норм”, – розповідає директорка Заболоттівського ліцею Валентина Мороз.

І якщо ж проблеми із укладанням плитки і старими батареями – це ще півбіди, то через недоброякісні вікна школярі страждали. Взимку в деяких класах температура повітря становила 6-8 градусів.

Спочатку виправляти ситуацію погодилися батьки. Втім, їхніх грошей вистачило лише на кілька вікон, а заміни потребували всі 247. Вартість такого задоволення – майже мільйон гривень.

“800 тисяч це гроші, виділені в рамках субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ми їх отримали за сприяння Степана Петровича Івахіва“, – розповідає голова Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.

“Нам дуже допомогла співпраця із народним депутатом Степаном Івахівим, ще з 2015 року він відгукнувся на нашу проблему. І далі поетапно забезпечував наш заклад наскільки це можливо було, встановленням і заміною вікон”, – ділиться очільниця ліцею.

Тепер і у класах, і в коридорах тепло, температура – щонайменше 18 градусів. І це не єдина перевага, розповідає голова Заболоттівської громади. Адже тепер школа заощаджує на опаленні.

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Теги: Заболоття, школа, вікна
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