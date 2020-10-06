Школяр з Волині перебуває у комі через зараження крові: просять допомоги
Сьогодні, 23:00
Волинянин Денис Сахнюк у важкому стані із зараженням крові перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні. Небайдужих просять допомогти фінансово.
Про це розповів Віктор Творовський у Фейсбук.
"Денис - надзвичайно добра, привітна, щира і світла дитина з багатодітної сім‘ї. Наразі йдеться про життя! Важкий стан. Зараження крові. Хлопець в комі", - йдеться у дописі.
Денис, учень 9 класу, перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні.
Звертаються до усіх, хто має змогу, з проханням допомогти коштами на лікування.
Картка ПриватБанку
5168 7427 3345 2779
Сахнюк Валентина Миколаївна (мама)
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Про це розповів Віктор Творовський у Фейсбук.
"Денис - надзвичайно добра, привітна, щира і світла дитина з багатодітної сім‘ї. Наразі йдеться про життя! Важкий стан. Зараження крові. Хлопець в комі", - йдеться у дописі.
Денис, учень 9 класу, перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні.
Звертаються до усіх, хто має змогу, з проханням допомогти коштами на лікування.
Картка ПриватБанку
5168 7427 3345 2779
Сахнюк Валентина Миколаївна (мама)
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