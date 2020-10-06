Школяр з Волині перебуває у комі через зараження крові: просять допомоги

Денис Сахнюк у важкому стані із зараженням крові перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні. Небайдужих просять допомогти фінансово.



Про це розповів Віктор Творовський у Фейсбук.



"Денис - надзвичайно добра, привітна, щира і світла дитина з багатодітної сім‘ї. Наразі йдеться про життя! Важкий стан. Зараження крові. Хлопець в комі", - йдеться у дописі.



Денис, учень 9 класу, перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні.



Звертаються до усіх, хто має змогу, з проханням допомогти коштами на лікування.



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Сахнюк Валентина Миколаївна (мама)

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