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Школяр з Волині перебуває у комі через зараження крові: просять допомоги

Школяр з Волині перебуває у комі через зараження крові: просять допомоги
Волинянин Денис Сахнюк у важкому стані із зараженням крові перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні. Небайдужих просять допомогти фінансово.

Про це розповів Віктор Творовський у Фейсбук.

"Денис - надзвичайно добра, привітна, щира і світла дитина з багатодітної сім‘ї. Наразі йдеться про життя! Важкий стан. Зараження крові. Хлопець в комі", - йдеться у дописі.

Денис, учень 9 класу, перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні.

Звертаються до усіх, хто має змогу, з проханням допомогти коштами на лікування.

Картка ПриватБанку

5168 7427 3345 2779
Сахнюк Валентина Миколаївна (мама)

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Теги: Волинь, зараження крові, хлопчик, допомога, лікарня
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