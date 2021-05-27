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У нацпарку на Волині порахували птахів

У нацпарку на Волині порахували птахів
На території ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" завершився традиційний зимовий облік птахів.

Про це розповів Суспільному провідний фахівець з екологічної освіти Максим Рудік.

Під час моніторингу працівники парку зафіксували 11 видів пернатих. Три з них виявилися червонокнижними.

Зі слів провідного фахівця нацпарку, цьогоріч спеціалісти парку побачили таких птахів, як: дятел звичайний та дятел середній, сойка, крук, синиця чорна, синиця довгохвоста та синиця звичайна, гаїчка болотяна та гаїчка пухляк, повзик та підкоришник звичайний.
У нацпарку на Волині порахували птахів

"Це еколого-освітня акція, щоб показати людям, що такі дні є. Щоб привернути увагу і зацікавити людей до спостереження за птахами", – каже Максим Рудік.

Моніторинг відбувався у східній частині "Цуманської пущі" біля села Клепачів. Розпізнавали птахів працівники парку, орієнтуючись на пташині співи та зовнішні ознаки: "Якщо ми йшли, і чули крука, але ми його не бачили, але ми точно знаємо, що це крук. Ми його відмічали", – зазначив фахівець.
У нацпарку на Волині порахували птахів

Як розповів Максим Рудік, біля офісу "Цуманської пущі" спеціалісти зафіксували жовну зелену: "Є окрема назва дятел зелений, він є у Червоній книзі України, і він є доволі рідкісний". Ще два червонокнижних птаха екологи зустріли під час обліку звірів поблизу села Берестяни, серед них: дятел білоспинний та рябчик.

Зі слів Максима Рудніка, цього року спеціалісти парку зафіксували менше видів птахів, ніж у минулому, адже зимовий облік відбувався на території лісового масиву, а не біля годівниць, куди постійно злітається велика кількість пернатих.
У нацпарку на Волині порахували птахів


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Теги: нацпарк. Волинь, птахи
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