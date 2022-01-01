Як тепер утилізувати новорічні дерева жителям волинського міста. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Павлось.



З його слів, перед утилізацією подрібнювати дерева вирішили цього року. Так відходи займають менше об’єму, це економить час та пришвидшує процес збору.



Два тижні збирали сосни і ялини по усьому місту, зараз кілька разів виїжджають на завчасно визначені локації, - каже грейдерист Володимир Федорук. Він з колегами за маршрутом впродовж дня об'їжджають одинадцять локацій.



Наповнивши причіп, везуть його на комунальне підприємство "Полігон". Тут дерева кидають у дробарку.



Наступного року планують збільшити кількість локацій, куди мешканці Володимира зможуть приносити дерева, - каже Віктор Павлось. Додає: планують купити обладнання, аби надалі дерева дрібнити на місці, без перевезення на підприємство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі комунальники змінили спосіб утилізації новорічних дерев, які після свят викидають містяни. Спочатку їх подрібнюють, а потім утилізують.Про це розповів Суспільному заступник директора комунального підприємства "Полігон"З його слів, перед утилізацією подрібнювати дерева вирішили цього року. Так відходи займають менше об’єму, це економить час та пришвидшує процес збору.Два тижні збирали сосни і ялини по усьому місту, зараз кілька разів виїжджають на завчасно визначені локації, - каже грейдерист Володимир Федорук. Він з колегами за маршрутом впродовж дня об'їжджають одинадцять локацій.Наповнивши причіп, везуть його на комунальне підприємство "Полігон". Тут дерева кидають у дробарку.Наступного року планують збільшити кількість локацій, куди мешканці Володимира зможуть приносити дерева, - каже Віктор Павлось. Додає: планують купити обладнання, аби надалі дерева дрібнити на місці, без перевезення на підприємство.

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