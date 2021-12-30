Працівниця телеканалу «Рада» сказала, що ненавидить українську мову. ВІДЕО

Поліна Шишкіна негативно висловилася про українські мову та прапор. Відео потрапило до соцмереж. Дівчину звільнили з роботи. З'явилося й нове відео – вже з її вибаченнями.



На відео дівчина каже, що ненавидить українську мову. А державний прапор, мовляв, "такий собі", пише



"Могли б дизайн інший зробити, бо це п******", – сказала дівчина російською мовою.



Особиста сторінка Поліни у Facebook уже видалена. Там було написано, що вона працювала асистенткою гостьового редактора на каналі "Рада".



Вибачення за свої висловлювання дівчина вже записала на відео українською мовою.



"Я мала необережність погано висловитись про українську мову і український прапор. Вважаю, що це було не вірно. Особливо будучи дочкою учасника АТО, я, як мінімум, не мала на це право. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її, особливо зважаючи на нашу політичну ситуацію", - сказала Поліна.



Офіційних коментарів з цього приводу парламентський телеканал поки не надавав.





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