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Монахиня стала намісницею монастиря на Волині

Монахиня стала намісницею монастиря на Волині
Монахиня Галина (Стець) стала намісницею монастиря Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату.

Про це інформують у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл підписав відповідний указ.

Матінка Галина (в миру Світлана Володимирівна Стець) народилася 1980 р. в с. Воютичі Самбірського району Львівської області.
1999 р. закінчила Львівський фаховий коледж технологій, бізнесу та права, здобула фах помічника юриста.

13 червня 2006 р. їй благословили нести послух у монастирі Різдва Пресвятої Богородиці у Володимирі-Волинському. 13 липня того ж року відбувся її чернечий постриг у рясофор з іменем Вероніка, 21 лютого 2007-го – у мантію з іменем на честь мучениці Галини Коринфської (день ангела – 23 березня).

3 липня 2008 р. владика Михаїл доручив монахині бути скарбником луцької жіночої обителі Святителя Василія Великого. У 2010-му повернулася у Володимир-Волинський, того ж року закінчила Волинську духовну семінарію (регентське відділення).

Навесні 2017-го Галину перевели в новостворений Тростянецький жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці.

21 лютого 2022 р. тростянцька намісниця відзначатиме 15-ліття чернечого мантійного постригу.

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Теги: намісниця, монастир, Волинь, монахиня
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