Монахиня стала намісницею монастиря на Волині

Монахинястала намісницею монастиря Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату.Про це інформують у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.Митрополит Луцький і Волинськийпідписав відповідний указ.Матінка Галина (в миру Світлана Володимирівна Стець) народилася 1980 р. в с. Воютичі Самбірського району Львівської області.1999 р. закінчила Львівський фаховий коледж технологій, бізнесу та права, здобула фах помічника юриста.13 червня 2006 р. їй благословили нести послух у монастирі Різдва Пресвятої Богородиці у Володимирі-Волинському. 13 липня того ж року відбувся її чернечий постриг у рясофор з іменем Вероніка, 21 лютого 2007-го – у мантію з іменем на честь мучениці Галини Коринфської (день ангела – 23 березня).3 липня 2008 р. владика Михаїл доручив монахині бути скарбником луцької жіночої обителі Святителя Василія Великого. У 2010-му повернулася у Володимир-Волинський, того ж року закінчила Волинську духовну семінарію (регентське відділення).Навесні 2017-го Галину перевели в новостворений Тростянецький жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці.21 лютого 2022 р. тростянцька намісниця відзначатиме 15-ліття чернечого мантійного постригу.