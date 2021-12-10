Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО

Військовослужбовці 14 ОМБр імені князя Романа Великого одними з перших в Збройних Силах України опанували навики застосування гранатометів М141 SMAW-D, які надійшли в Україну в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.Про це йдеться на офіційній сторінці 14-ї бригади у Фейсбуці.Розповідають, що нагода близько «познайомитися» з американським протибункерним гранатометом SMAW-D нашим побратимам випала в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.Активну участь у підготовці українських військових взяли військовослужбовці США з військово-тренувальної місії «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки-Україна» (JMTG-U).Військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.