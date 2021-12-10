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Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО

Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО
Військовослужбовці 14 ОМБр імені князя Романа Великого одними з перших в Збройних Силах України опанували навики застосування гранатометів М141 SMAW-D, які надійшли в Україну в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться на офіційній сторінці 14-ї бригади у Фейсбуці.

Розповідають, що нагода близько «познайомитися» з американським протибункерним гранатометом SMAW-D нашим побратимам випала в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Активну участь у підготовці українських військових взяли військовослужбовці США з військово-тренувальної місії «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки-Україна» (JMTG-U).

Військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.
Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО
Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО
Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО
Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО
Волинські військові випробували гранатомети зі США. ФОТО

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Теги: гранатомети, військові, Волинь
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