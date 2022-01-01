У Луцьку частина вулиць залишилася без світла





Про це повідомили у



Як повідомляє "Волиньобленерго" електроенергія частково відсутня у будинках на проспектах Відродження, Молоді, Соборності, на Теремнівській, у районі "ПортCity", Балки, автостанції, вулиці Кравчука, Гордіюк, та прилеглих.



Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 23-ої години 30 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварійне вимкнення електроенергії значна частина вулиць 33-го мікрорайону залишилася без світла 30 січня.Про це повідомили у Комунальній варті. Як повідомляє "Волиньобленерго" електроенергія частково відсутня у будинках на проспектах Відродження, Молоді, Соборності, на Теремнівській, у районі "ПортCity", Балки, автостанції, вулиці Кравчука, Гордіюк, та прилеглих.Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 23-ої години 30 січня.

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