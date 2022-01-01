вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку частина вулиць залишилася без світла

У Луцьку частина вулиць залишилася без світла
Через аварійне вимкнення електроенергії значна частина вулиць 33-го мікрорайону залишилася без світла 30 січня.

Про це повідомили у Комунальній варті.

Як повідомляє "Волиньобленерго" електроенергія частково відсутня у будинках на проспектах Відродження, Молоді, Соборності, на Теремнівській, у районі "ПортCity", Балки, автостанції, вулиці Кравчука, Гордіюк, та прилеглих.

Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 23-ої години 30 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школяр з Волині перебуває у комі через зараження крові: просять допомоги
Сьогодні, 23:00
У Луцьку частина вулиць залишилася без світла
Сьогодні, 22:27
У школі на Волині встановили вікна майже за мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники
Сьогодні, 21:00
У луцькому виші відбувся випуск магістрів 2022. ФОТО
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 січня Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 січня
Сьогодні, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня
27 січень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 січня Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 січня
26 січень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 25 січня Де у Луцьку не буде світла завтра, 25 січня
24 січень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школяр з Волині перебуває у комі через зараження крові: просять допомоги
Сьогодні, 23:00
 0
У Луцьку частина вулиць залишилася без світла
Сьогодні, 22:27
 0
У школі на Волині встановили вікна майже за мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
 0
Під Луцьком автівка злетіла у кювет: діставали рятувальники
Сьогодні, 21:00
 0
У луцькому виші відбувся випуск магістрів 2022. ФОТО
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8