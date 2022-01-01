У Луцьку частина вулиць залишилася без світла
Сьогодні, 22:27
Через аварійне вимкнення електроенергії значна частина вулиць 33-го мікрорайону залишилася без світла 30 січня.
Про це повідомили у Комунальній варті.
Як повідомляє "Волиньобленерго" електроенергія частково відсутня у будинках на проспектах Відродження, Молоді, Соборності, на Теремнівській, у районі "ПортCity", Балки, автостанції, вулиці Кравчука, Гордіюк, та прилеглих.
Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 23-ої години 30 січня.
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Про це повідомили у Комунальній варті.
Як повідомляє "Волиньобленерго" електроенергія частково відсутня у будинках на проспектах Відродження, Молоді, Соборності, на Теремнівській, у районі "ПортCity", Балки, автостанції, вулиці Кравчука, Гордіюк, та прилеглих.
Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 23-ої години 30 січня.
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