У Німеччині посилили правила в'їзду в країну для українців





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Нові правила почали діяти з неділі, 30 січня і попередньо термін їхньої дії закінчиться 3 березня, повідомили на сайті Інституту імені Роберта Коха. Установа підпорядковується Міністерству охорони здоров'я Німеччини.



При цьому карантин можна буде закінчити передчасно – не раніше, ніж на п'ятий день можна буде зробити тест на COVID-19. Якщо він покаже негативний результат, карантин продовжувати не потрібно. Діти віком до 12 років мають пройти п'ятиденний карантин, вийти з якого можна буде без тесту на COVID-19.Перед тим як відвідати Німеччину, необхідно зареєструватися на сайті, де потрібно заповнити бланк цифрової реєстрації в'їзду. У ньому потрібно вказати дані про вакцинацію або одужання від COVID-19 та результат ПЛР-тесту.



Нові правила про 10-денний карантин не поширюються на тих українців, які повністю вакциновані від коронавірусу.



До німецького списку держав високого ризику також потрапили Франція, Бангладеш, Афганістан, Пакистан, Сінгапур, Куба, Ірак, Гватемала, Палау, Оман. Україну прибрали із цього списку 9 січня 2022 року – країна була у переліку з жовтня 2021 року. Тепер наша держава знову опинилася в ньому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німеччина посилила правила в'їзду в країну для українців – тепер громадяни повинні будуть пройти 10-денний карантин після перетину кордону. Україна знову опинилася у списку країн, які у ФРН вважають державами з високим ризиком зараження коронавірусом.Про це пише Обозреватель. Нові правила почали діяти з неділі, 30 січня і попередньо термін їхньої дії закінчиться 3 березня, повідомили на сайті Інституту імені Роберта Коха. Установа підпорядковується Міністерству охорони здоров'я Німеччини.При цьому карантин можна буде закінчити передчасно – не раніше, ніж на п'ятий день можна буде зробити тест на COVID-19. Якщо він покаже негативний результат, карантин продовжувати не потрібно. Діти віком до 12 років мають пройти п'ятиденний карантин, вийти з якого можна буде без тесту на COVID-19.Перед тим як відвідати Німеччину, необхідно зареєструватися на сайті, де потрібно заповнити бланк цифрової реєстрації в'їзду. У ньому потрібно вказати дані про вакцинацію або одужання від COVID-19 та результат ПЛР-тесту.Нові правила про 10-денний карантин не поширюються на тих українців, які повністю вакциновані від коронавірусу.До німецького списку держав високого ризику також потрапили Франція, Бангладеш, Афганістан, Пакистан, Сінгапур, Куба, Ірак, Гватемала, Палау, Оман. Україну прибрали із цього списку 9 січня 2022 року – країна була у переліку з жовтня 2021 року. Тепер наша держава знову опинилася в ньому.

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