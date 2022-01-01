Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 30 січня в Україні:◾️ зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 865, серед медпрацівників – 337);◾️ 20 983 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 31 січня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, але залишається високому рівні.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 322 особи;◾️ летальних випадків – 78;◾️ одужали – 4 346 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 064 495 осіб;◾️ одужали – 3 622 745 осіб;◾️ летальних випадків – 100 203◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 045 688.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом провели 30 300 581 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1026;Вінницька область – 1070;Волинська область – 420;Дніпропетровська область – 781;Донецька область – 584;Житомирська область – 1576;Закарпатська область – 684;Запорізька область – 142;Івано-Франківська область – 1006;Київська область – 591;Кіровоградська область – 233;Луганська область – 130;Львівська область – 2934;Миколаївська область – 537;Одеська область – 1412;Полтавська область – 291;Рівненська область – 823;Сумська область – 1331;Тернопільська область – 1124;Харківська область – 1294;Херсонська область – 452;Хмельницька область – 2092;Черкаська область – 432;Чернівецька область – 870;Чернігівська область – 191.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.