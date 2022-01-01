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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 30 січня в Україні:

◾️ зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 865, серед медпрацівників – 337);
◾️ 20 983 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 31 січня.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, але залишається високому рівні.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 2 322 особи;
◾️ летальних випадків – 78;
◾️ одужали – 4 346 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 4 064 495 осіб;
◾️ одужали – 3 622 745 осіб;
◾️ летальних випадків – 100 203
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом провели 30 300 581 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1026;
Вінницька область – 1070;
Волинська область – 420;
Дніпропетровська область – 781;
Донецька область – 584;
Житомирська область – 1576;
Закарпатська область – 684;
Запорізька область – 142;
Івано-Франківська область – 1006;
Київська область – 591;
Кіровоградська область – 233;
Луганська область – 130;
Львівська область – 2934;
Миколаївська область – 537;
Одеська область – 1412;
Полтавська область – 291;
Рівненська область – 823;
Сумська область – 1331;
Тернопільська область – 1124;
Харківська область – 1294;
Херсонська область – 452;
Хмельницька область – 2092;
Черкаська область – 432;
Чернівецька область – 870;
Чернігівська область – 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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