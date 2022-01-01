Курс валют у Луцьку на 31 січня
Сьогодні, 09:18
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 31 січня, такий: купівля – 28,58, продаж – 28,70.
Євро купують за 31,90, а продають за 32,15.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,90, а продають за 7,01.
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Євро купують за 31,90, а продають за 32,15.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,90, а продають за 7,01.
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