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Курс валют у Луцьку на 31 січня

Курс валют у Луцьку на 31 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 31 січня, такий: купівля – 28,58, продаж – 28,70.

Євро купують за 31,90, а продають за 32,15.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,90, а продають за 7,01.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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