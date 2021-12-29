«Волиньгаз» за 2021 рік сплатив понад 136 млн податків

Акціонерне товариство «Волиньгаз» за 2021 рік сплатило понад 136 млн податків. Бюджет Волині поповнився на суму 38 288 713 гривень з податків на доходи фізичних осіб та нерухомості. Ще понад 7 мільйонів грн сплатили земельного податку.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз»Загальна сума сплачених за 2021 рік податків становить 136 330 499 гривень.Сплачуючи податки, компанія робить свій внесок в роботу державних установ, підтримку військових, лікарень, дитсадків, розвиток та модернізацію населених пунктів, нашої області та України.Щорічно АТ «Волиньгаз» доставляє для 250 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу на рік. Загальна протяжність розподільних газопроводів, що обслуговує компанія, становить понад 7 тис км. «Волиньгаз» - сумлінний платник податків. Газорозподільна компанія вносить вагому частку в розвиток Волинської області. «Волиньгаз» – переможець регіонального туру рейтингу «Сумлінні платники податків-2019» у Волинській області. В переліку було 9 лідерів представників волинського бізнесу.