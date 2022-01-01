Коронавірус на Волині: за добу – 420 нових випадків, двоє людей померли
Сьогодні, 09:24
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 420 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 65 дітей та 10 медпрацівників.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 32,
Летальних випадків (осіб) – 2:
Луцький район – 1 випадок в Горохівській ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок по Нововолинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 991,
методом ІФА (осіб) – 2.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 234 хворих:
Луцька ТГ – 133
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 6
Горохівська ТГ – 20
Доросинівська ТГ — 2
Ківерцівська ТГ – 21
Колківська – 1
Мар’янівська ТГ — 2
Підгайцівська ТГ – 21
Рожищенська ТГ – 12
Цуманська ТГ – 3
Володимир-Волинський район – 65 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 20
Зимнівська ТГ – 3
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 37
Камінь-Каширський район – 42 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 19
Маневицька ТГ – 23
Ковельський район – 79 хворих:
Голобська ТГ – 2
Велицька ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 2
Заболотівська ТГ — 1
Забродівська ТГ — 9
Ковельська ТГ – 31
Люблинецька ТГ – 2
Поворська ТГ — 2
Ратнівська ТГ – 16
Сереховичівська ТГ – 4
Старовижівська ТГ — 8
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 110818 (з них дітей – 8472 та медичних працівників –4765),
одужали ( осіб) – 102 331 (з них дітей – 7296 та медичних працівників –4419),
летальних випадків (осіб) –2256 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 434780,
методом ІФА (осіб) –213246.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 30 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 317 щеплень. Першою дозою щепили — 124 осіб, другою дозою – 139 осіб, бустерною дозою – 54 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 338607 людей, отримали дві дози – 314866 людей, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 4231 людина. Загалом провели 658109 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 32,
Летальних випадків (осіб) – 2:
Луцький район – 1 випадок в Горохівській ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок по Нововолинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 991,
методом ІФА (осіб) – 2.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 234 хворих:
Луцька ТГ – 133
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 6
Горохівська ТГ – 20
Доросинівська ТГ — 2
Ківерцівська ТГ – 21
Колківська – 1
Мар’янівська ТГ — 2
Підгайцівська ТГ – 21
Рожищенська ТГ – 12
Цуманська ТГ – 3
Володимир-Волинський район – 65 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 20
Зимнівська ТГ – 3
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 37
Камінь-Каширський район – 42 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 19
Маневицька ТГ – 23
Ковельський район – 79 хворих:
Голобська ТГ – 2
Велицька ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 2
Заболотівська ТГ — 1
Забродівська ТГ — 9
Ковельська ТГ – 31
Люблинецька ТГ – 2
Поворська ТГ — 2
Ратнівська ТГ – 16
Сереховичівська ТГ – 4
Старовижівська ТГ — 8
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 110818 (з них дітей – 8472 та медичних працівників –4765),
одужали ( осіб) – 102 331 (з них дітей – 7296 та медичних працівників –4419),
летальних випадків (осіб) –2256 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 434780,
методом ІФА (осіб) –213246.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 30 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 317 щеплень. Першою дозою щепили — 124 осіб, другою дозою – 139 осіб, бустерною дозою – 54 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 338607 людей, отримали дві дози – 314866 людей, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 4231 людина. Загалом провели 658109 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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