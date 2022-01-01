Коронавірус на Волині: за добу – 420 нових випадків, двоє людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 420 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 65 дітей та 10 медпрацівників.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 32,Летальних випадків (осіб) – 2:Луцький район – 1 випадок в Горохівській ТГ;Володимир-Волинський район – 1 випадок по Нововолинській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 991,методом ІФА (осіб) – 2.– 234 хворих:Луцька ТГ – 133Боратинська ТГ – 1Берестечківська ТГ — 12Городищенська ТГ – 6Горохівська ТГ – 20Доросинівська ТГ — 2Ківерцівська ТГ – 21Колківська – 1Мар’янівська ТГ — 2Підгайцівська ТГ – 21Рожищенська ТГ – 12Цуманська ТГ – 3– 65 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 20Зимнівська ТГ – 3Локачинська ТГ — 5Нововолинська ТГ – 37– 42 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 19Маневицька ТГ – 23– 79 хворих:Голобська ТГ – 2Велицька ТГ – 1Дубечненська ТГ — 1Дубівська ТГ – 2Заболотівська ТГ — 1Забродівська ТГ — 9Ковельська ТГ – 31Люблинецька ТГ – 2Поворська ТГ — 2Ратнівська ТГ – 16Сереховичівська ТГ – 4Старовижівська ТГ — 8захворіли (осіб) – 110818 (з них дітей – 8472 та медичних працівників –4765),одужали ( осіб) – 102 331 (з них дітей – 7296 та медичних працівників –4419),летальних випадків (осіб) –2256 (1 дитина та 35 медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 434780,методом ІФА (осіб) –213246.За добу 30 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 317 щеплень. Першою дозою щепили — 124 осіб, другою дозою – 139 осіб, бустерною дозою – 54 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 338607 людей, отримали дві дози – 314866 людей, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 4231 людина. Загалом провели 658109 щеплень.