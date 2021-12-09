Від сьогодні невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу: кого це стосується





Про це пише



Якщо щеплення не буде, працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати. Набуває чинності відповідний наказ МОЗу. Він діє від листопада минулого року, але досі стосувалось лише педагогів, чиновників і держслужбовців. Тепер список розширили на медиків та працівників комунальних служб.



Нагадаємо, що в Україні щеплення від коронавірусу уже є обов’язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і для освітян. А також – щеплення має бути в працівників стратегічно важливих об’єктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.Про це пише ТСН Якщо щеплення не буде, працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати. Набуває чинності відповідний наказ МОЗу. Він діє від листопада минулого року, але досі стосувалось лише педагогів, чиновників і держслужбовців. Тепер список розширили на медиків та працівників комунальних служб.Нагадаємо, що в Україні щеплення від коронавірусу уже є обов’язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і для освітян. А також – щеплення має бути в працівників стратегічно важливих об’єктів.

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