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Помер колишній декан волинського університету

Помер колишній декан волинського університету
Помер Володимир Демчук, який очолював природничо-географічний, а потім хімічний факультети нині Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.

"Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки глибоко сумує з приводу смерті кандидата біологічних наук, доцента, першого декана факультету хімії, екології та фармації (1993–2011 рр.) Володимира Васильовича Демчука.

Володимир Васильович назавжди залишиться у нашій пам’яті як талановитий науковець і викладач, людина, яка доклала чималих зусиль для становлення та розвитку факультету хімії, екології та фармації. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам і друзям Володимира Демчука", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Васильовича.

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Теги: Волинь, декан, університет, смерть
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