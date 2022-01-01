Помер колишній декан волинського університету
Сьогодні, 10:05
Помер Володимир Демчук, який очолював природничо-географічний, а потім хімічний факультети нині Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
"Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки глибоко сумує з приводу смерті кандидата біологічних наук, доцента, першого декана факультету хімії, екології та фармації (1993–2011 рр.) Володимира Васильовича Демчука.
Володимир Васильович назавжди залишиться у нашій пам’яті як талановитий науковець і викладач, людина, яка доклала чималих зусиль для становлення та розвитку факультету хімії, екології та фармації. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам і друзям Володимира Демчука", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Васильовича.
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Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
"Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки глибоко сумує з приводу смерті кандидата біологічних наук, доцента, першого декана факультету хімії, екології та фармації (1993–2011 рр.) Володимира Васильовича Демчука.
Володимир Васильович назавжди залишиться у нашій пам’яті як талановитий науковець і викладач, людина, яка доклала чималих зусиль для становлення та розвитку факультету хімії, екології та фармації. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам і друзям Володимира Демчука", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Васильовича.
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