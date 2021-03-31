На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Трапилась автопригода 30 січня, близько третьої години ночі. Дівчина від отриманих травм загинула.



Наразі його особу встановлено – це 23-річний мешканець Кортеліс. Нині поліцейські з’ясовують, де перебуває чоловік. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Замшани Ковельського району керманич автомобіля Audi 100 поблизу зупинки громадського транспорту не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на 19-річну пішохідку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Трапилась автопригода 30 січня, близько третьої години ночі. Дівчина від отриманих травм загинула. Водій втік з місця події Наразі його особу встановлено – це 23-річний мешканець Кортеліс. Нині поліцейські з’ясовують, де перебуває чоловік. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

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