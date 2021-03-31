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На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії

На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії
У селі Замшани Ковельського району керманич автомобіля Audi 100 поблизу зупинки громадського транспорту не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на 19-річну пішохідку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Трапилась автопригода 30 січня, близько третьої години ночі. Дівчина від отриманих травм загинула. Водій втік з місця події.

Наразі його особу встановлено – це 23-річний мешканець Кортеліс. Нині поліцейські з’ясовують, де перебуває чоловік. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП, смерть, дівчина
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