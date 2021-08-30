Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети





Про це повідомили на



Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.



Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.



В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.



З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 14 ОМБР імені князя Романа Великого пройшли курс підготовки з використання американських протибункерних гранатометів M141 SMAW-D.Про це повідомили на сторінці волинської бригади.Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.

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