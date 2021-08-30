Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
Сьогодні, 10:42
Військовослужбовці 14 ОМБР імені князя Романа Великого пройшли курс підготовки з використання американських протибункерних гранатометів M141 SMAW-D.
Про це повідомили на сторінці волинської бригади.
Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.
В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.
З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.
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Про це повідомили на сторінці волинської бригади.
Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.
В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.
З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.
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