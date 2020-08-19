У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові

Азімова Людмила Георгіївна, якій шукали донорів крові у Луцьку.



Про це Світлана Ліпкевич.



«Донорів для Людмили Георгіївни Азімової вже не потрібно. Сьогодні вона відійшла у вічність. Дуже сумно про це повідомляти», – зазначає жінка.



Нагадаємо, у



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам померлої.

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