вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові

У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Відійшла у вічність лікарка пологового будинку Азімова Людмила Георгіївна, якій шукали донорів крові у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила Світлана Ліпкевич.

«Донорів для Людмили Георгіївни Азімової вже не потрібно. Сьогодні вона відійшла у вічність. Дуже сумно про це повідомляти», – зазначає жінка.

Нагадаємо, у лікарки діагностували гострий лейкоз. Вона перебувала на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні. Їй шукали донорів крові.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам померлої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, лікарка, пологове відділення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди
Сьогодні, 11:22
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:15
У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Сьогодні, 11:02
Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
Сьогодні, 10:42
На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку
28 січень, 15:06
Гінеколог з Луцька розповіла про небезпечні патології, які руйнують жіноче здоров’я Гінеколог з Луцька розповіла про небезпечні патології, які руйнують жіноче здоров’я
19 серпень, 2020, 16:05
Лікар-гінеколог з Луцька розповіла про інтимне омолодження жінок Лікар-гінеколог з Луцька розповіла про інтимне омолодження жінок
07 квітень, 2020, 19:41
Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19 Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
07 квітень, 2020, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди
Сьогодні, 11:22
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Сьогодні, 11:02
 0
Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
Сьогодні, 10:42
 0
На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8