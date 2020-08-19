У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Сьогодні, 11:02
Відійшла у вічність лікарка пологового будинку Азімова Людмила Георгіївна, якій шукали донорів крові у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила Світлана Ліпкевич.
«Донорів для Людмили Георгіївни Азімової вже не потрібно. Сьогодні вона відійшла у вічність. Дуже сумно про це повідомляти», – зазначає жінка.
Нагадаємо, у лікарки діагностували гострий лейкоз. Вона перебувала на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні. Їй шукали донорів крові.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила Світлана Ліпкевич.
«Донорів для Людмили Георгіївни Азімової вже не потрібно. Сьогодні вона відійшла у вічність. Дуже сумно про це повідомляти», – зазначає жінка.
Нагадаємо, у лікарки діагностували гострий лейкоз. Вона перебувала на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні. Їй шукали донорів крові.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди
Сьогодні, 11:22
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:15
У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Сьогодні, 11:02
Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
Сьогодні, 10:42
Медіа