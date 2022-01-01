Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:15
Зранку 31 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 68 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 42 людини перебувають під високими потоками кисню, 10 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу поступили 3 пацієнтів, не виписали жодного. За три останні доби хворі спожили понад 1,6 тонни кисню, залишалося майже 14 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 42 людини перебувають під високими потоками кисню, 10 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу поступили 3 пацієнтів, не виписали жодного. За три останні доби хворі спожили понад 1,6 тонни кисню, залишалося майже 14 тонн кисню.
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