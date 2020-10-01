вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди

На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди
Станом на ранок 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.

У Волинській області знеструмлені 32 населені пункти.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: знеструмлення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди
Сьогодні, 11:22
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:15
У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Сьогодні, 11:02
Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
Сьогодні, 10:42
На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Дві шахти на Волині – під загрозою затоплення Дві шахти на Волині – під загрозою затоплення
01 жовтень, 2020, 11:59
На Волині – 12 знеструмлених населених пунктів через негоду На Волині – 12 знеструмлених населених пунктів через негоду
08 серпень, 2019, 08:34
На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:20
Помер колишній декан волинського університету Помер колишній декан волинського університету
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди
Сьогодні, 11:22
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку померла лікарка пологового відділення, якій шукали донорів крові
Сьогодні, 11:02
 0
Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
Сьогодні, 10:42
 0
На Волині у ДТП загинула 19-річна дівчина: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8