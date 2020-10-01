На Волині 32 населені пункти знеструмило внаслідок негоди





Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.



У Волинській області знеструмлені 32 населені пункти.



До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.



За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях.Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.У Волинській області знеструмлені 32 населені пункти.До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію