Ні мешканцям, ні гаманцям не страшні люті морози: «Caramel Residence» – місце, де завжди тепло*

Холодна пора – це щороку привід для побоювання для більшості лучан. Чи увімкнуть опалення вчасно, чи не буде тепло в домівці непосильним тягарем для гаманця, чи не буде перебоїв через пориви мереж і інші аварійні ситуації – усі ці питання, на жаль, досі актуальні для тих, у кого в квартирі – централізоване теплопостачання.Власники новобудов у цьому контексті мають дещо більшу впевненість у тому, що холод їм не страшний. Тому експерти радять: тим, хто купує житло зараз, а не отримав його у спадок від батьків чи бабусі-дідуся, підійти до вибору дуже ретельно і ще до купівлі мати від забудовника однозначну відповідь на питання про те, чи не доведеться мерзнути навіть у найлютіші морози.У одному з найвідоміших житлових комплексів Луцькадо моменту забезпечення своїх клієнтів гарантовано теплими квартирами підійшли комплексно.Архітектори зробили все для того, аби будинки були красивими та стильними ззовні, а також енергоефективними загалом.Керівниця відділу маркетингу будівельної компанії «ЛДБК»розповіла, які саме методи та інструменти використовували, аби у квартирах завжди було тепло, а платіжки за комунальні послуги були без захмарних сум.Найперше – внутрішні стіни та перегородки виконали з, що максимально утримує тепло в квартирі. Цей будівельний матеріал здатний витримувати і літню спеку, і сильні морози.Окрім того, для збереження тепла зимою та прохолоди влітку, а для також економії на комунальних послугах будинки «Caramel Residence» мають. Для цього використали пінополістирол.Зберігати тепло допомагають і. У «Caramel Residence» вибір зупинили на металопластикових вікнах з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Для вікон тут принципово обирають фурнітуру німецького виробника. У неї – суттєво більший термін експлуатації, ніж у дешевших аналогів.Раніше для вікон використовували профіль Rehau, для наступних будинків ЖК вирішили обрати 6-камерні енергозберігаючих еко-вікна KÖMMERLING.Важливий «теплий» аргумент на користь квартир у новобудовах від «Caramel Residence» – те, що черезвласники отримують повну автономію у питаннях гарячої води та тепла для потреб власної домівки.Індивідуальне опалення забезпечують. Вони працюють без перебоїв навіть при мінімальному тиску газу, є захист від замерзання і перегріву. Мідний теплообмінник дозволяє котлу довго служити своїм господарям, а численні датчики безпеки гарантують стабільну і безперебійну роботу. Кожна квартира має, тож може контролювати використання газу, самостійно вмикати та вимикати опалення за необхідності.Квартири у «Caramel Residence» обігрівають. Вони надійні, мають тривалий термін експлуатації, швидко нагріються, а також вписуються у будь-який інтер’єр завдяки класичному сучасному дизайну.Слова керівниці відділу маркетингу підтверджують і мешканці квартир у вже зданих будинках комплексу «Caramel Residence». Так, луцька співачка, яка мешкає тут разом із чоловіком, запевняє: взимку в квартирі тепло, а влітку – не спекотно. Додає, що плата за «комуналку» взимку складає приблизно тисячу гривень за все, не враховуючи лише інтернет та телебачення.«Температуру в квартирі ми регулюємо самі. Ми задоволені», – додає Тетяна Грицак.