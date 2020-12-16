Ні мешканцям, ні гаманцям не страшні люті морози: «Caramel Residence» – місце, де завжди тепло*
Сьогодні, 12:56
Холодна пора – це щороку привід для побоювання для більшості лучан. Чи увімкнуть опалення вчасно, чи не буде тепло в домівці непосильним тягарем для гаманця, чи не буде перебоїв через пориви мереж і інші аварійні ситуації – усі ці питання, на жаль, досі актуальні для тих, у кого в квартирі – централізоване теплопостачання.
Власники новобудов у цьому контексті мають дещо більшу впевненість у тому, що холод їм не страшний. Тому експерти радять: тим, хто купує житло зараз, а не отримав його у спадок від батьків чи бабусі-дідуся, підійти до вибору дуже ретельно і ще до купівлі мати від забудовника однозначну відповідь на питання про те, чи не доведеться мерзнути навіть у найлютіші морози.
У одному з найвідоміших житлових комплексів Луцька «Caramel Residence» до моменту забезпечення своїх клієнтів гарантовано теплими квартирами підійшли комплексно.
Архітектори зробили все для того, аби будинки були красивими та стильними ззовні, а також енергоефективними загалом.
Керівниця відділу маркетингу будівельної компанії «ЛДБК» Ірина Кушпель розповіла, які саме методи та інструменти використовували, аби у квартирах завжди було тепло, а платіжки за комунальні послуги були без захмарних сум.
Найперше – внутрішні стіни та перегородки виконали з повнотілої керамічної цегли, що максимально утримує тепло в квартирі. Цей будівельний матеріал здатний витримувати і літню спеку, і сильні морози.
Окрім того, для збереження тепла зимою та прохолоди влітку, а для також економії на комунальних послугах будинки «Caramel Residence» мають систему утеплення фасадів. Для цього використали пінополістирол.
Зберігати тепло допомагають і правильно підібрані та змонтовані вікна. У «Caramel Residence» вибір зупинили на металопластикових вікнах з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Для вікон тут принципово обирають фурнітуру німецького виробника. У неї – суттєво більший термін експлуатації, ніж у дешевших аналогів.
Раніше для вікон використовували профіль Rehau, для наступних будинків ЖК вирішили обрати 6-камерні енергозберігаючих еко-вікна KÖMMERLING.
Важливий «теплий» аргумент на користь квартир у новобудовах від «Caramel Residence» – те, що через наявність індивідуального опалення власники отримують повну автономію у питаннях гарячої води та тепла для потреб власної домівки.
Індивідуальне опалення забезпечують двоконтурні газові котли «Vaillant». Вони працюють без перебоїв навіть при мінімальному тиску газу, є захист від замерзання і перегріву. Мідний теплообмінник дозволяє котлу довго служити своїм господарям, а численні датчики безпеки гарантують стабільну і безперебійну роботу. Кожна квартира має свій газовий лічильник, тож може контролювати використання газу, самостійно вмикати та вимикати опалення за необхідності.
Квартири у «Caramel Residence» обігрівають сталеві панельні радіатори. Вони надійні, мають тривалий термін експлуатації, швидко нагріються, а також вписуються у будь-який інтер’єр завдяки класичному сучасному дизайну.
Слова керівниці відділу маркетингу підтверджують і мешканці квартир у вже зданих будинках комплексу «Caramel Residence». Так, луцька співачка Тетяна Грицак, яка мешкає тут разом із чоловіком, запевняє: взимку в квартирі тепло, а влітку – не спекотно. Додає, що плата за «комуналку» взимку складає приблизно тисячу гривень за все, не враховуючи лише інтернет та телебачення.
«Температуру в квартирі ми регулюємо самі. Ми задоволені», – додає Тетяна Грицак.
Додаткова інформація – у відділі продажу за адресою: місто Луцьк, вул. Ветеранів, 22 (з понеділка по п’ятницю) або у субботу з 10:00 до 15:00 на Конякіна, 3а.
Телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (068) 888 94 00 або (0332) 78 63 42.
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Власники новобудов у цьому контексті мають дещо більшу впевненість у тому, що холод їм не страшний. Тому експерти радять: тим, хто купує житло зараз, а не отримав його у спадок від батьків чи бабусі-дідуся, підійти до вибору дуже ретельно і ще до купівлі мати від забудовника однозначну відповідь на питання про те, чи не доведеться мерзнути навіть у найлютіші морози.
У одному з найвідоміших житлових комплексів Луцька «Caramel Residence» до моменту забезпечення своїх клієнтів гарантовано теплими квартирами підійшли комплексно.
Архітектори зробили все для того, аби будинки були красивими та стильними ззовні, а також енергоефективними загалом.
Керівниця відділу маркетингу будівельної компанії «ЛДБК» Ірина Кушпель розповіла, які саме методи та інструменти використовували, аби у квартирах завжди було тепло, а платіжки за комунальні послуги були без захмарних сум.
Найперше – внутрішні стіни та перегородки виконали з повнотілої керамічної цегли, що максимально утримує тепло в квартирі. Цей будівельний матеріал здатний витримувати і літню спеку, і сильні морози.
Окрім того, для збереження тепла зимою та прохолоди влітку, а для також економії на комунальних послугах будинки «Caramel Residence» мають систему утеплення фасадів. Для цього використали пінополістирол.
Зберігати тепло допомагають і правильно підібрані та змонтовані вікна. У «Caramel Residence» вибір зупинили на металопластикових вікнах з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Для вікон тут принципово обирають фурнітуру німецького виробника. У неї – суттєво більший термін експлуатації, ніж у дешевших аналогів.
Раніше для вікон використовували профіль Rehau, для наступних будинків ЖК вирішили обрати 6-камерні енергозберігаючих еко-вікна KÖMMERLING.
Важливий «теплий» аргумент на користь квартир у новобудовах від «Caramel Residence» – те, що через наявність індивідуального опалення власники отримують повну автономію у питаннях гарячої води та тепла для потреб власної домівки.
Індивідуальне опалення забезпечують двоконтурні газові котли «Vaillant». Вони працюють без перебоїв навіть при мінімальному тиску газу, є захист від замерзання і перегріву. Мідний теплообмінник дозволяє котлу довго служити своїм господарям, а численні датчики безпеки гарантують стабільну і безперебійну роботу. Кожна квартира має свій газовий лічильник, тож може контролювати використання газу, самостійно вмикати та вимикати опалення за необхідності.
Квартири у «Caramel Residence» обігрівають сталеві панельні радіатори. Вони надійні, мають тривалий термін експлуатації, швидко нагріються, а також вписуються у будь-який інтер’єр завдяки класичному сучасному дизайну.
Слова керівниці відділу маркетингу підтверджують і мешканці квартир у вже зданих будинках комплексу «Caramel Residence». Так, луцька співачка Тетяна Грицак, яка мешкає тут разом із чоловіком, запевняє: взимку в квартирі тепло, а влітку – не спекотно. Додає, що плата за «комуналку» взимку складає приблизно тисячу гривень за все, не враховуючи лише інтернет та телебачення.
«Температуру в квартирі ми регулюємо самі. Ми задоволені», – додає Тетяна Грицак.
Додаткова інформація – у відділі продажу за адресою: місто Луцьк, вул. Ветеранів, 22 (з понеділка по п’ятницю) або у субботу з 10:00 до 15:00 на Конякіна, 3а.
Телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (068) 888 94 00 або (0332) 78 63 42.
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